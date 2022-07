Un altro domani: chi va a stare da Julia? La solita disturbatrice, anticipazioni

Spoiler Un altro domani: problemi di “convivenza” per Julia Maria Infante

Una nuova (ma neanche tanto) “disturbatrice” creerà più di un fastidio a Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La ragazza dovrà infatti accogliere nella sua casa la madre Diana (Cristina de Inza), che farà di tutto per intromettersi nella gestione dell’atelier di mobili (ciò perché avrà un obiettivo ben preciso).

Un Altro Domani, news: Diana va a stare da Julia!

Le anticipazioni segnalano che Diana si presenterà all’improvviso nell’abitazione di Julia per comunicarle che intende stare lì per un periodo. Ovviamente, alla Infante non resterà altra opzione disponibile se non quella di dare ospitalità alla madre, anche se – visto che non sopporta il modo di fare della donna – chiederà più volte al marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca) di rimanere insieme a lei.

Da un lato sarà chiaro che Diana vuole fare il possibile per favorire una riappacificazione tra Julia e Sergio, tant’è che darà consigli al genero in più occasioni su come affrontare il “problema” rappresentato da Tirso Noguera (Oliver Ruano), dall’altro la sgradita ospite non riuscirà a mettere da parte nemmeno il suo spirito da imprenditrice e si intrometterà in ogni decisione presa da Julia sul mantenimento del mobilificio.

Un Altro Domani, trame: l’impicciona Diana snerva Julia

Tutto questo a quali risvolti porterà? Ad esempio, Diana osserverà con attenzione ogni fattura emessa dalla propria figlia e, come se non bastasse, un pomeriggio tenterà di licenziare la povera Cloe (Gloria Ortega) per via di un piccolo errore commesso sul lavoro. Fortunatamente, Julia bloccherà sul nascere ogni intenzione della madre, che non vedrà di buon occhio nemmeno la presenza di Elena Prieto (Aida de la Cruz).

Nello specifico, Diana prenderà ancora di più in antipatia Elena quando tenterà di parlare su come tratta Julia, invitandola a non essere troppo autoritaria perché, così facendo, non fa altro che innescare in lei una profonda insicurezza. Tali parole che faranno arrabbiare Diana, la quale sottolineerà alla Prieto che non deve di certo spiegarle lei come essere una buona mamma.

Un Altro Domani, spoiler: Julia scopre perché Diana è andata da lei!

In ogni caso, puntata dopo puntata, emergerà la ragione vera per la quale Diana è andata nella cittadina: dopo che rovisterà per caso nella sua borsetta, Julia scoprirà che la madre si è portata dietro il contratto per riassumerla nell’azienda di scarpe di Madrid, che sarà datato con il giorno della scadenza di tre mesi che le ha concesso per avviare (e nel caso di flop chiudere) l’atelier di mobili.

Come facilmente prevedibile, Julia si arrabbierà tantissimo per l’iniziativa di Diana e straccerà il contratto di fronte a lei, provocando ancora di più la sua ira. Insomma, la “convivenza forzata” non farà altro che accentuare l’astio tra le due parenti. Ma fino a che punto?