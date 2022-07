Angel e Ines di Un altro domani: proprio non si riescono a staccare…

Anche se ha deciso di rompere ogni tipo di rapporto con lui, non sarà facile per la sposatissima Ines Acevedo (Barbara Oteiza) separarsi dal giovane amante Angel Godoy (Ivan Lapadula). Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la moglie di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) finirà nuovamente tra le braccia del ragazzo, ma questo non rappresenterà affatto la risoluzione dei problemi per la “coppia proibita”, visto che Angel persisterà con l’idea di corteggiare Alicia Utanares (Elena Gallardo)…

Un Altro Domani, news: Ines spinge Alicia tra le braccia di Angel ma…

Tutto partirà quando Ines suggerirà ad Alicia di frequentare in amicizia Angel, visto che temerà che quest’ultimo continui a sprecare la sua vita tra risse ed alcool. Ovviamente, Alicia accetterà fin da subito il consiglio del suo capo (visto che in fondo sarà da tempo interessata al Godoy) e, dopo essere stata inizialmente rifiutata, riuscirà a catalizzare l’attenzione del giovane.

Da un lato, almeno ai telespettatori, sarà chiaro che Angel deciderà di cominciare ad uscire con Alicia soltanto per innescare la gelosia di Ines; dall’altro quest’ultima cercherà di fare l’indifferente, ciò almeno finché il suo scomodo ex non prenderà una decisione in grado di compromettere per sempre la felicità di Alicia…

Un Altro Domani, spoiler: Ines e Angel fanno di nuovo l’amore!

Eh sì: Ines non riuscirà a nascondere il suo malcontento quando Angel le lascerà intendere che intende corteggiare ufficialmente Alicia, per poi dare il via ad un matrimonio con lei. Convinta che il Godoy sia ancora innamorato di lei, Ines riterrà che sia arrivato il momento di affrontare il giovane, che nel frattempo avrà cominciato a darle del voi solo con il fine di indispettirla, e chiederà ad Alicia il permesso di poter parlare con il suo “aspirante fidanzato”.

In pratica, Ines dirà a Alicia che vuole fare quattro chiacchiere con Angel per capire se le sue intenzioni siano quelle di un nobile cavaliere, ma in realtà la signora Velez de Guevara incontrerà il Godoy per dirgli di smetterla con la presa in giro nei confronti della Utanares. Il tesissimo dialogo che si verrà a creare avrà così un risvolto inaspettato, visto che Angel e Ines finiranno per fare nuovamente l’amore!

Un Altro Domani, trame: Patricia non capisce perché Angel vuole correre con Angel

Tutto questo a quali risvolti porterà? In tal senso possiamo dirvi che, il mattino successivo a tale riavvicinamento, Angel non avrà alcuna intenzione di buttarsi alle spalle la frequentazione con Alicia, tant’è che ribadirà alla madre Patricia (Silvia Acosta) che ha deciso di fidanzarsi ufficialmente con lei e che non c’è nessuno che possa fargli cambiare idea.

Ovviamente, la Godoy resterà sorpresa dalle parole del figlio e non capirà per quale ragione lui voglia correre così troppo con Alicia, quando invece dovrebbe prima concentrarsi sui suoi studi e poi, nel caso, pensare a farsi una famiglia. Angel non vorrà però sentire ragione, perché riterrà che una relazione stabile con Alicia sia l’unico modo per gettarsi alle spalle la relazione sbagliata con Ines. La faccenda sarà insomma sempre più contorta…