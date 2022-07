L’ennesima gaffe di Julia Maria Infante (Laura Ledesma) farà da apripista ad una vera e propria svolta nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. In cerca di clienti per il mobilificio appena aperto, la ragazza diventerà infatti la “protagonista” di diverse gif e sfottò sui social. Scopriamo insieme per quale ragione…

Un Altro Domani, news: Julia riapre il mobilificio di nonna Carmen

Come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza in alcuni dei nostri post, seppure con tanta fatica, Julia riuscirà a riaprire il negozio di mobili fondato circa settant’anni prima dalla nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero). L’entusiasmo iniziale per la nuova fatica imprenditoriale verrò però frenato dal fatto che, dopo diversi giorni di lavoro, nessuno ordinerà un mobile, motivo per cui di fatto la squadra messa su dalla Infante non potrà lavorare.

Da un lato Diana (Cristina de Inza) non perderà occasione per ricordare alla figlia che dovrà abbandonare il progetto qualora non dovesse fruttare entro tre mesi, come le aveva promesso, dall’altro Julia per la prima volta nella sua vita si mostrerà determinata ad andare avanti e si intestardirà per lanciare il negozio. Non a caso, la nostra protagonista chiederà aiuto alla giovane Maria (Kenai White) per girare uno spot pubblicitario da mettere in rete…

Un Altro Domani, spoiler: Julia finisce in mutande sul web!

Nel bel mezzo delle riprese avverrà quindi un divertente imprevisto: quando la telecamera sarà ancora accesa, Julia impiglierà i suoi shorts in un piccolo chioso del mobilificio e resterà letteralmente in mutande. Neanche a dirlo, la Infante raccomanderà a Maria di cestinare quel video, dato che ne avranno girato altri venti, ma il suo desiderio non verrà rispettato.

Distratta da Ribero (Mario Garcia), che le chiederà aiuto per Cloe (Gloria Ortega) bersagliata esattamente come lei dai commenti omofobi per la notizia del bacio trapelata, Maria caricherà per errore sul web proprio i dieci secondi in cui Julia perde i pantaloni, che invece dovevano essere tagliati. Nel giro di qualche ora, la Infante diventerà così il centro delle prese in giro degli internauti…

Un Altro Domani, trame: Julia inizia ad avere dei clienti!

La storyline, dai tratti comici, avrà però un epilogo felice: dopo diverse ore passate nel tentativo di cancellare ogni traccia del video, che sarà diventato virale e verrà distribuito persino nei programmi di messaggistica con delle musichette simpatiche per accentuare la gaffe, Julia potrà infatti tirare un sospiro di sollievo, visto che comincerà a ricevere diverse ordinazioni per i mobili!

Insomma, la disavventura in realtà porterà a Julia un vero e proprio beneficio, ma l’ingombrante presenza nel paesino di Sergio (Miguel Brocca) rischierà di compromettere il suo ulteriore avvicinamento al bel Tirso Noguera (Oliver Ruano)…