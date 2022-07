Un altro domani: Maria e Cloe ancora ai ferri corti!

La crisi nell’amicizia tra Maria Naranjo (Kenai White) e Cloe (Gloria Ortega) sarà ancora al centro della scena nelle prossime puntate di Un Altro Domani. Dopo essersi staccata da lei per il bacio ricevuto sulle labbra, Cloe causerà inavvertitamente un chiacchiericcio attorno a Maria che sarà difficile da frenare…

Un Altro Domani, news: Cloe confessa a Ribero cosa è successo tra lei e Maria

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Ribero (Mario Garcia) insisterà affinché Cloe gli racconti per quale motivo ha deciso di interrompere bruscamente la sua amicizia di lunga data con Maria. Stanca di passare come la cattiva della situazione, Cloe parlerà dunque apertamente al suo fidanzato del bacio che tanto l’ha “scandalizzata”, ma gli raccomanderà di non farne parola con nessuno.

Anche se prometterà di mantenere il riserbo, Ribero si farà sfuggire la cosa con un suo amico, che poi la riporterà ad altri due giovani del paesello. Così, nel giro di qualche ora, in tanti guarderanno Maria con curiosità perché la considereranno lesbica.

Un Altro Domani, trame: Elena cerca di proteggere Maria

La prima a rendersi conto di ciò che sarà succedendo sarà Elena Prieto (Aida de la Cruz), la quale cercherà di proteggere la figlia dalle chiacchiere e le riempirà la giornata per evitare che esca di casa e possa apprendere quello che si sta dicendo sul suo conto. Il “piano” pensato da Elena andrà però in frantumi quando Maria deciderà di uscire per il paesello al fine di scattare alcune foto dei mobili prodotti tanti anni prima da Carmen (Amparo Piñero) e pubblicizzare l’apertura del negozio di Julia (Laura Ledesma) nel sito web, di cui dovrà occuparsi.

Quando metterà piede in strada, Maria incontrerà infatti gli amici di Ribero che, tra uno sfottò e l’altro, la chiameranno lesbica. La ragazza non farà dunque fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e a capire che Cloe ha parlato a qualcuno del loro bacio, quando invece le aveva promesso di non farlo!

Un Altro Domani, spoiler: Cloe e Maria di nuovo ai ferri corti

Dopo essersi confidata con Elena, che cercherà di darle tutto il suo supporto, Maria affronterà quindi Cloe, che a sua volta si arrabbierà nel constatare che Ribero ha esposto lei e l’ex amica alle chiacchiere della gente. Le due ragazze saranno così sempre più lontane…