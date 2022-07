Spoiler Un altro domani: l’inganno di Maria verso Cloe

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani andrà in scena un “piccolo” inganno. In cerca di una distrazione dalla sua relazione noiosa con Ribero (Mario Garcia), la giovane Cloe (Gloria Ortega) comincerà a messaggiare sui social con un certo Dani, non immaginando minimamente che dietro l’account dell’affascinante ragazzo ci sia in realtà l’amica Maria Naranjo (Kenai White).

Un Altro Domani, news: Cloe insoddisfatta dalla sua relazione con Ribero

La storyline partirà dal momento in cui Ribero e Cloe avranno modo di confrontarsi sulla loro storia d’amore. Da un lato il primo si dichiarerà felice della propria relazione, che spera sfoci prima o poi in un matrimonio con dei figli (da crescere nel paesello in cui già abita). Dall’altro lato Cloe sentirà invece di non avere vissuto abbastanza ed avrà come intento quello di trasferirsi un giorno a Madrid, dove avrebbe certamente più possibilità lavorative.

Anche se avrà ottenuto un impiego come “contabile” nel mobilificio di Julia (Laura Ledesma), Cloe non vorrà infatti porsi dei limiti, a differenza di Ribero che, al contrario, non sentirà di aver alcun sogno da realizzare se non quelli “modesti” sopracitati. Partendo da questi presupposti, la crisi sarà dietro l’angolo…

Un Altro Domani, trame: Cloe sempre più affascinata da Dani

Mentre Ribero cercherà di fare il possibile per stupire Cloe, arrivando persino ad organizzare un picnic all’aperto che si concluderà con un nulla di fatto, Cloe inizierà un’amicizia via chat con Dani, il quale è in apparenza un bel ragazzo che sembrerà condividere le sue stesse passioni (compreso l’amore per Madrid).

La ragazza si sentirà capita completamente dal nuovo amico, che le parlerà anche della voglia di andare in un posto lontano, con il mare intorno, in grado di darle respiro e sollievo. Insomma, Dani sarà a tutti gli effetti un ragazzo ideale, ma c’è un inganno di cui almeno per ora Cloe non scoprirà nulla…

Un Altro Domani, spoiler: “Dani” è Maria

Eh sì: vi anticipiamo che dietro l’account di Dani si nasconderà Maria, la figlia di Elena (Aida de la Cruz) e migliore amica di Cloe! Nonostante la pace appena raggiunta con Cloe, che con l’aiuto di Julia l’avrà convinta a non trasferirsi a Siviglia dal padre dopo i problemi sorti per via del “loro” bacio, Maria starà deliberatamente ingannando la ragazza, spacciandosi per Dani.

Ma per quale motivo la Naranjo starà agendo in quel modo, rischiando di compromettere nuovamente la sua bella amicizia con Cloe? Possiamo dirvi fin da ora che la risposta a questa domanda sarà sorprendente…