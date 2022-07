Spoiler Un altro domani: la decisione contrastata di Maria

Nelle prossime puntate di Un Altro Domani, la giovane Maria Naranjo (Kenai White) deciderà di lasciare il paesello per trasferirsi a Siviglia dal padre. Una volontà che non verrà accolta con gioia dalla madre Elena Prieto (Gloria Ortega), certa del fatto che la ragazza stia scappando per via dell’amicizia ormai rovinata con Cloe (Gloria Ortega). Non a caso, la donna farà di tutto per convincere la figlia a restare, anche se alla fine sarà Julia Infante (Laura Ledesma) a risolvere la situazione…

Un Altro Domani, news: Maria e Cloe derise dai compaesani

La storyline inizierà quando Cloe confesserà al fidanzato Ribero (Samuel Garcia) di essere stata baciata da Maria, motivo che l’ha spinta a chiudere la loro amicizia. Nonostante la promessa di mantenere il riserbo su tutta la questione, il ragazzo finirà per parlare del particolare all’amico Lolo, che lo riferirà ad altri suoi coetanei. Nel giro di qualche ora Cloe e Maria diventeranno quindi i bersagli delle malelingue, che non esiteranno ad etichettarle con delle parole e dei cartelli omofobi, insinuando che tra di loro ci sia del tenero.

Mentre Cloe tenterà di affrontare di petto la situazione ponendosi a muso duro con chi la starà prendendo in giro, Maria si sentirà estremamente in colpa per il chiacchiericcio che avrà provocato ai danni dell’amica, tant’è che arriverà a pensare che i paesani dimenticheranno presto la “storia scandalosa” qualora lei dovesse sparire. Non a caso, la ragazza comunicherà ad Elena la decisione di trasferirsi a Siviglia dal padre…

Un Altro Domani, trame: Elena non vuole che Cloe parta

Visto che non ne vorrà proprio sapere di rinunciare a Maria, appena assunta da Julia come curatrice della pagina web dell’atelier di mobili, Elena si confiderà con Cloe e le chiederà di fare il possibile affinché la figlia non lasci il paesello. Effettivamente, Cloe cercherà di far ragionare Maria, che però si arrabbierà a dismisura quando capirà che la giovane ha deciso di parlarle solo su invito della madre.

Quando niente sembrerà frenare i propositi di Maria, Cloe avrà quindi un’illuminazione e chiederà a Julia di fare un ultimo tentativo, sottolineando che soltanto lei può farle capire come voltare definitivamente pagina, visto come ha assimilato velocemente la notizia di essere figlia di Carlos Cruz e ha ricostruito la sua vita.

Un Altro Domani, spoiler: Maria resta, ma mette Julia nei guai!

L’idea di Cloe si rivelerà ottima: in fretta e furia, Julia si precipiterà con lei da Maria proprio mentre starà per partire e, dopo una caduta rovinosa a terra, le chiederà di restare con un discorso motivazionale. Tuttavia, a risolvere completamente la situazione penserà comunque Cloe, che prometterà a Maria di tentare di ricucire la loro amicizia qualora dovesse trattenersi.

Da un lato Maria annullerà la partenza per Siviglia con immenso piacere di Elena, dall’altro la buona azione creerà un vero e proprio problema con Julia, visto che quest’ultima non si presenterà all’appuntamento col tecnico teso a ridare a rendere nuovamente il paesello come uno dei più belli della Spagna. Anche se riuscirà a riottenere il titolo con l’aiuto inaspettato di Sergio Cuevas (Miguel Brocca), Tirso Noguera (Oliver Ruano) se la prenderà nuovamente a morte con lei e non mancherà di palesarle il suo disappunto…