Maria di Un altro domani stanca delle chiacchiere, vuole andare via

Le chiacchiere del paese sull’inesistente relazione omosessuale tra lei e Cloe (Gloria Ortega) porteranno la giovane Maria Naranjo (Kenai White) a prendere una sofferta decisione nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Stanca delle critiche, la ragazza deciderà infatti di abbandonare il paesello e di conseguenza la madre Elena Prieto (Aida de la Cruz), per trasferirsi momentaneamente dal padre…

Un Altro Domani, news: tutto il paese sa del bacio tra Maria e Cloe

Se ci avete seguito in precedenza, sapete già che la storyline inizierà nel momento in cui Cloe confesserà al fidanzato Ribero (Mario Garcia) che si è allontanata da Maria dopo essere stata baciata. Anche se prometterà di mantenere la completa riservatezza sulla questione, il ragazzo si lascerà sfuggire lo “scottante” particolare al suo amico Lolo, che lo riporterà ad altri suoi coetanei.

Nel giro di qualche ora, Cloe e Maria diventeranno dunque i bersagli di un vero e proprio pettegolezzo che sembrerà non assestarsi, tanto che le ormai ex amiche finiranno nuovamente per litigare. Per farle rappacificare non basterà nemmeno l’intervento di Julia Maria Infante (Laura Ledesma), che assumerà entrambe nella bottega dove sorgerà il nuovo mobilificio.

Un Altro Domani, trame: Maria, Cloe e i messaggi “intimidatori”

In ogni caso, i problemi per Maria e Cloe non faranno altro che aumentare, visto che entrambe troveranno un cartello sulla porta delle loro case con un grosso insulto circa la presunta omosessualità di cui si sarebbero “macchiate”. Mentre Maria tenterà di non rispondere alla provocazione e distruggerà il messaggio offensivo, Cloe passerà invece ai fatti e minaccerà di denunciare i responsabili, ma anche in questo caso i bulletti capeggiati da Lolo non si tireranno indietro.

Il grosso trambusto che si verrà a creare metterà quindi Cloe e Maria su due fronti opposti e le posizioni, ormai del tutto inconciliabili, appariranno davvero insanabili. Non a caso, la Naranjo penserà che per favorire la vita dell’amica sia necessario “sparire”…

Un Altro Domani, spoiler: Maria dice ad Elena che vuole lasciare il paese

Eh sì: seppur dispiaciuta perché in fondo era stata appena assunta da Julia come curatrice della pagine web del mobilificio, Maria non troverà altra scelta possibile se non quella di lasciare il paese per trascorrere un po’ di tempo dal padre. Ovviamente Elena cercherà di farle cambiare idea, ma Maria sarà abbastanza irremovibile e ribadirà la sua idea, cosa che spingerà la Prieto a lasciarla fare.

Tuttavia possiamo anticiparvi che, col trascorrere delle puntate, Elena chiederà aiuto proprio a Cloe per convincere Maria a non andarsene. Il “piano” riuscirà e soprattutto farà scoppiare nuovamente la pace tra le due amiche?