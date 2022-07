Spoiler Un altro domani: “Dani” rappresenterà una grande sorpresa…

Una storyline nuova di zecca si farà sempre più strada nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani e influenzerà gli sviluppi della telenovela fino al gran finale in maniera sorprendente. Annoiata dalla sua relazione con Ribero (Mario Garcia), la giovane Cloe (Gloria Ortega) deciderà di cominciare a messaggiare sui social con lo sconosciuto e attraente Dani. Non tutto sarà però come sembra…

Un Altro Domani, news: Cloe chiarisce con Maria

Tutto partirà dal momento in cui, con l’aiuto di Julia Maria Infante (Laura Ledesma), Cloe riuscirà a convincere Maria Naranjo (Kenai White) a non trasferirsi a Siviglia dal padre, con somma gioia di Elena (Aida de la Cruz). Nei giorni successivi, Cloe ricucirà dunque ogni tipo di rapporto con Maria, con la quale aveva litigato in seguito al bacio datole sulle labbra (e capace, in seguito, di innescare un mormorio omofobo sul loro conto).

Fatto sta che, accantonati i problemi con la Naranjo, Cloe avrà modo di pensare più approfonditamente alla sua storia d’amore con Ribero e capirà che la sua visione di vita non coincide più con quella del fidanzato…

Un Altro Domani, trame: Cloe annoiata da Ribero

Eh sì: mentre Ribero avrà come unico obiettivo quello di sposarsi e restare nel paesello al suo fianco per crescere i loro figli, Cloe sentirà di non aver vissuto abbastanza e chiederà al ragazzo se non sente l’esigenza di conoscere altre persone. Tra le altre cose, la fanciulla non vorrà relegare tutta la sua vita all’interno della cittadina, dato che avrà progettato un giorno di trasferirsi da qualche altra parte, ma non riuscirà ad affrontare apertamente l’argomento con Ribero.

In cerca di una via d’uscita, o comunque di una piccola valvola di sfogo, Cloe si rifugerà dunque sui social e chiederà l’amicizia ad un ragazzo attraente di nome Dani.

Un Altro Domani, spoiler: Dani accetta l’amicizia di Cloe

Fatto sta che, nel giro di qualche ora, Dani accetterà la richiesta di Cloe e inizierà a messaggiare. Tra i due si instaurerà dunque un rapporto del tutto virtuale, ma entrambi sembreranno condividere le stesse passioni. Un particolare che sorprenderà in positivo Cloe, dato ce si sentirà capita da Dani.

In ogni caso, possiamo già anticiparvi che tutto ciò farà da apripista ad un grande colpo di scena e ad una rivelazione che cambierà il destino di più di un personaggio dell’ambientazione moderna della soap spagnola. Di cosa si tratterà? Presto lo scoprirete…