Sergio e Tirso sempre più rivali a Un altro domani

Nelle future scene di Un Altro Domani ambientate ai giorni nostri si riaccenderà presto lo scontro tra l’albergatore Tirso Noguera (Oliver Ruano) e l’imprenditore Sergio Cuevas (Miguel Brocca). L’oggetto del contendere tra i due uomini sarà ovviamente Julia Maria Infante (Laura Ledesma), che almeno inizialmente non si renderà conto del fatto che Tirso e Sergio sono decisamente ai ferri corti…

Un Altro Domani, news: Sergio si trasferisce al paesello

La storyline si verrà a delineare nel giorno in cui Julia riuscirà finalmente ad inaugurare la sua bottega di mobili. Spinto da Tirso, Sergio deciderà di prendere parte ai festeggiamenti, dove incontrerà anche la suocera Diana (Cristina de Inza), la quale gli farà presente che non è troppo tardi per recuperare il suo matrimonio con Julia e che forse deve mettere unpo’ da parte se stesso per riconquistarla.

Nelle ore successive, Sergio ripenserà quindi al discorso di Diana e prenderà la decisione di trasferirsi momentaneamente nel paesello, ufficialmente per ritrovare se stesso, e tenterà così di fare nuovamente breccia nel cuore della Infante. Un’iniziativa che non piacerà affatto al gelosissimo Tirso, che gli affitterà una stanza dell’albergo ad un prezzo salatissimo pur di convincerlo (senza successo) ad andare via.

Un Altro Domani, trame: Julia si caccia in un nuovo guaio

Occhio dunque a quello che succederà in seguito a tutto ciò: dopo diversi appuntamenti saltati proprio a causa di Sergio, Tirso porrà fine a malincuore alla sua amicizia con Julia, accusandola di essere una persona egoista che pensa soltanto a se stessa e che non si cura di ciò che sentono le persone che le stanno vicino tutti i giorni.

Dato lo stress emotivo accumulato negli ultimi tempi, Tirso penserà inoltre di rinunciare a sbrigare le pratiche annuali per portare il paesello in cui abita a essere uno dei più belli della Spagna. Al termine di una riunione tra i paesani piuttosto accesa, sarà Julia a prendersi carico di tale impegno e tale circostanza la porterà inevitabilmente a mettere in secondo piano il suo lavoro al mobilificio, che affiderà totalmente ad Elena Prieto (Aida de la Cruz).

Un Altro Domani, spoiler: Sergio affronta Tirso e…

Tutto questo a quali risvolti porterà? A intromettersi nella questione ci penserà anche Sergio, nel momento in cui scoprirà che Tirso ha aperto una scommessa con i frequentatori del bar che avrà come obiettivo quello di svalutare Julia, dato che nessuno degli scommettitori crederà che alla fine la donna riuscirà a far riottenere il titolo al paesello.

Sergio offrirà dunque il suo aiuto a Julia per sbrigare tutte le pratiche e approfitterà della situazione per stare con lei; inoltre l’uomo non esiterà ad affrontare Tirso, al quale darà del codardo perché non riesce ad ammettere nemmeno a se stesso di essere innamorato della Infante. Tali parole ovviamente daranno fastidio al Noguera, anche se ribadirà – mentendo – di essere legato a Julia soltanto da una profonda amicizia. Sergio resterà però convinto della sua tesi e capirà sempre di più che Tirso è un ostacolo alla rappacificazione con Julia che tanto desidera…