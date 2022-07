Spoiler: nuovo allontanamento tra Julia e Tirso di Un altro domani

Un nuovo fraintendimento causerà una lite piuttosto accesa tra Tirso Noguera (Oliver Ruano) e Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Un contrasto che riavvicinerà la donna al marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca)…

Un Altro Domani, news: Julia convince Maria a stare nel paesello

Tutto inizierà nel momento in cui Julia deciderà di aiutare Cloe (Gloria Ortega) a convincere Maria (Kenai White) a non trasferirsi a Siviglia dal padre per restare nel paesello. Per portare a termine la sua buona azione, che peraltro andrà nel migliore dei modi, la Infante rinuncerà però a presentarsi ad un incontro con un tecnico in grado di dare alla cittadina il titolo di “paesino tra i più belli della Spagna”. Onorificenza che lei stessa aveva preparato col suo aiuto e quello di Sergio.

A quel punto, Tirso comincerà nuovamente a pensare che Julia sia soltanto un’egoista che pensa soltanto al suo tornaconto, infischiandosene degli altri quando trova di meglio da fare. Non a caso, il Noguera inveirà contro la sua amica quando si presenterà nell’albergo e non le darà modo di spiegargli ciò che ha fatto con Maria.

Un Altro Domani, trame: Cloe confessa a Tirso la verità

Tirso e Julia smetteranno quindi di rivolgersi la parola per diversi giorni. La situazione cambierà però radicalmente nel momento in cui Elena Prieto (Aida de la Cruz) svelerà a Maria e Cloe il motivo per il quale il bell’albergatore se l’è presa così tanto con la Infante. Anche se Elena l’avrà invitata a non intromettersi nella questione perché Julia è ancora infuriata con l’uomo, Cloe penserà a quel punto di fare da intermediaria e racconterà a Tirso quella che la donna ha fatto per il bene di Maria.

Ovviamente, appena riunirà tutti i tasselli del puzzle, Tirso si sentirà in colpa per come ha trattato la ragazza, tant’è che cercherà di rimediare presentandosi nell’atelier di mobili con una tazza di caffè. Tuttavia, la Infante non lo accoglierà nel migliore dei modi…

Un Altro Domani, spoiler: Julia sempre più lontana da Tirso ma vicina a Sergio

Eh sì: stanca di essere trattata a pesci in faccia per delle semplici supposizioni che non trovano mai fondamento, Julia non accetterà le scuse di Tirso e lo inviterà a lasciarla lavorare. All’uomo non resterà dunque altro da fare se non adeguarsi alla volontà della sua interlocutrice, ma sarà abbastanza chiaro il suo dispiacere per come non sarà riuscito a ricucire i rapporti con lei.

In ogni caso, l’allontanamento da Tirso sarà “propizio” per un avvicinamento di Julia a Sergio. Nel corso di un dialogo con Elena, la Infante ammetterà di sentirsi a suo agio per il fatto di avere di nuovo al suo fianco il marito, che però etichetterà come un semplice amico. Ma le cose staranno davvero così?