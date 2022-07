Un altro domani, cast: chi è Ivan Lapadula (Angel Godoy)

Notizie su Ivan Lapadula, Angel in Un altro domani

Direttamente da Un altro domani, la soap opera spagnola di Canale 5, oggi conosciamo nel dettaglio Ivan Lapadula, che nella telenovela iberica presta il volto a Angel Godoy: il personaggio è protagonista di una tormentata storia d’amore con Ines Acevedo nonché figlio della spietata Patricia Godoy, che fino alla fine cercherà di mettere i bastoni fra le ruote ai propositi amorosi del consanguineo. Dotato di uno straordinario intelletto e di un aplomb da perfetto gentiluomo, Angel è molto desiderato dalle donne benché il suo cuore appartenga esclusivamente a Ines, attraente impiegata della biblioteca municipale.

Giovanissimo artista emergente con già diverse produzioni alle spalle, Lapadula nasce a Valencia, nella Spagna orientale, nel 1997. Di madre iberica e padre originario dell’Italia meridionale, Ivan ha subito dimostrato di possedere una spiccata propensione per il teatro ed è riuscito a ottenere dai genitori il benestare alla sua volontà di approfondire gli studi recitativi, iniziati all’età di 12 anni, a cui sono seguite molteplici apparizioni in cortometraggi locali.

La carriera di Ivan Lapadula

Stanziatosi definitivamente a Barcellona dopo numerosi spostamenti per seguire il papà in giro per il mondo, Ivan decide di formarsi ulteriormente iscrivendosi a una scuola di teatro della capitale catalana, alla ricerca di maggiore visibilità e soprattutto dell’occasione per farsi strada nel mondo del cinema. La possibilità non tarda a bussare alla porta e, per ironia della sorte, arriva proprio dall’Italia, in particolare dalla fiction adolescenziale Sara e Marti a cui prende parte anche Lapadula nel ruolo di Manuel.

In seguito, l’attore fa ritorno nel Paese natale per girare il lungometraggio Isaac mentre, un anno più tardi, è Angel Godoy nella soap opera prodotta da RTVE Dos Vidas (Un altro domani), in onda anche su Canale 5 a partire dall’estate 2022. Insomma, una carriera fin qui ricca di punti salienti quella di Ivan Lapadula che, a soli 25 anni, è uno dei volti più promettenti e apprezzati del panorama cinematografico e televisivo spagnolo (e magari anche italiano viste le sue origini).