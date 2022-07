Un altro domani, cast: chi è Ivan Mendes (Kiros Nsue)

Uno dei personaggi maschili di spicco di Un altro domani, la nuova soap opera di RTVE in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, è Kiros Nsue, il manovale della fabbrica di Don Francisco Villanueva che nasconde un profondo quanto inconfessabile amore per Donna Carmen (figlia del suo datore di lavoro da poco arrivata nella colonia).

È un sentimento travagliato quello che anima nel profondo il giovane Kiros, il quale nelle ultime puntate della telenovela è stato al centro delle trame a causa di un terribile incidente che l’ha visto ferirsi gravemente al braccio. Un sinistro che da un lato ha creato non poche conseguenze fisiche all’operaio ma che dall’altro gli ha permesso di avvicinarsi in maniera molto ravvicinata a Carmen.

Vita e carriera di Ivan Mendes (Kiros in Un altro domani)

In attesa di capire gli sviluppi di questa love story, scopriamo insieme chi è Ivan Mendes, l’attore che presta il volto a Kiros Nsue. Di origine brasiliana, la carriera artistica di Ivan comincia nel 2017 quando viene scritturato dalla serie televisiva Estoy vivo per interpretare John, rimanendo nel cast per dieci episodi. L’anno seguente è tra gli attori principali della pellicola originale Il quaderno di Sara nel ruolo di Jamir, mentre nel 2020 prende parte al film drammatico Adù, vincitore di numerosi riconoscimenti in patria e all’estero.

Nello stesso anno, Mendes torna in televisione grazie alla longeva fiction prodotta da Mediaset España Comunicación La que se avecina, in onda su Telecinco. La definitiva ribalta internazionale arriva però nel 2021 quando viene scelto dalla tv pubblica spagnola per dare vita al personaggio di Kiros Nsue nella telenovela Dos Vidas, trasmessa su La 1 sempre nel 2021 e sbarcata nel nostro paese lo scorso giugno con il nome di Un altro domani.