Conosciamo Jon Lopez, il “Victor” di Un altro domani

Continua a crescere l’apprezzamento del pubblico nei confronti di Un altro domani, la soap opera iberica in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Tra i personaggi più in vista della telenovela c’è senza dubbio lo scapestrato Víctor Vélez de Guevara Acevedo, figlio di Donna Ines e del suo perfido marito Ventura.

Estroverso e amante della bella vita, oltre ad avere un rapporto conflittuale con il padre a causa delle bravate che macchiano il buon nome della famiglia, Victor dovrà tentare di conquistare il cuore della bella Carmen, la quale sarà avvicinata con la forza al rampollo Vélez de Guevara in modo da saldare un debito creatosi tra la sua famiglia e quella di Don Francisco Vilanueva.

La carriera di Jon Lopez

A impersonare Víctor Vélez de Guevara Acevedo è il giovanissimo attore spagnolo Jon Lopez, alla sua prima esperienza in una telenovela. Dopo l’esordio nel cortometraggio Miedo (XXVI) nelle vesti di Jesus, l’artista, formatosi in alcune tra le più importanti accademie di recitazione del paese, ha continuato il suo percorso di studi brillando per spigliatezza e intuitività.

Nel 2021, grazie in particolare alle qualità mostrate in sede di apprendimento, viene scritturato dal colosso statunitense dello streaming Netflix per interpretare Jefe Sioux nella pellicola Live Is Life – La gran aventura, diretta dal regista galiziano Dani De La Torre.

Forte del buon successo ottenuto al suo esordio sul grande schermo, qualche mese più tardi è scelto dalla televisione pubblica spagnola per dare vita al personaggio di Víctor Vélez de Guevara Acevedo nella soap opera di La 1 Dos Vidas, sbarcata anche sulla rete ammiraglia Mediaset con il titolo Un altro domani.