La nuova soap pomeridiana di Canale 5 Un altro domani sta appassionando ogni giorno numerosi spettatori coinvolti dalle vicende narrate dalla telenovela prodotta da RTVE. Tra i personaggi del filone narrativo contemporaneo figura in particolare Sergio Cuevas, marito, seppur per un brevissimo periodo, della protagonista Julia Infante, della quale continua a essere segretamente innamorato benché il sentimento sembri non essere ricambiato dalla donna.

In attesa di scoprire l’evoluzione di Sergio, che sarà interessato da numerosi cambiamenti nel corso delle prossime puntate, scopriamo insieme chi è Miguel Brocca, l’attore che lo interpreta. Nato in Spagna ma legato a doppio filo anche al Messico, Miguel Brocca comincia giovanissimo la carriera davanti alla cinepresa, facendo il suo debutto in un set cinematografico nel 2016 all’interno della miniserie televisiva Queens. L’esordio sul grande schermo non tarda ad arrivare per l’artista iberico, che l’anno seguente è nel cast del lungometraggio Selfie.

Vita e carriera di Miguel Bocca (Sergio in Un altro domani)

Successivamente Miguel fa il suo ritorno in televisione, con il ruolo di Camarero nella fiction Vota Juan in onda sul canale a pagamento TNT España. Segue nel 2019 un ruolo nella soap opera di La 1 Acacias 38 (Una vita), dove Brocca interpreta per alcuni episodi Norberto, violento pretendente di Cinta Dominguez.

Ottenuta una certa visibilità anche al di fuori dei confini nazionali, l’attore è interessato negli anni successivi da diverse scritture che lo vedono figurare nel cast della serie tv Netflix Vivir sin permiso e poi nella telenovela Dos vidas, realizzata dalla tv pubblica Spagnola Dos Vidas e che da qualche tempo viene trasmessa anche in Italia con il titolo Un altro domani.