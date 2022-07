Un Altro Domani, Laura Ledesma a Tv Soap: “Julia farà di tutto per uscire fuori dal guscio e vi sorprenderà”

Un altro domani: Tv Soap intervista Laura Ledesma (Julia Maria Infante)

È la protagonista delle storyline “moderne” di Un Altro Domani. Parliamo dell’impacciata Julia Maria Infante, interpretata dall’attrice iberica Laura Ledesma. Un personaggio divertente e bislacco, che nei prossimi mesi sorprenderà i telespettatori, proprio come ci ha raccontato la Ledesma in questa intervista concessa al nostro sito.

Ciao Laura, benvenuta su Tv Soap. Cosa ti piace del personaggio di Julia?

Penso che Julia sia un personaggio davvero divertente da interpretare. All’inizio della soap, avete avuto modo di scoprire che è una donna che non ha mai preso decisioni in autonomia. Lavorava da oltre dieci anni nell’azienda della madre Diana (Cristina de Inza) ed era fidanzata da tempo con Sergio (Miguel Brocca), che stava appunto per sposare. In fondo, però, non voleva nessuna di queste due cose e, come avrete modo di vedere nelle puntate future, farà di tutto per uscire fuori dal suo guscio, anche se si caccerà in situazioni divertenti e imbarazzanti. Vi sorprenderà.

Julia è senz’altro molto confusa. Come hai affrontato questo lato caratteriale del personaggio?

Con molto umorismo. Chi ama Julia prova lo stesso per la sua confusione, per i continui disastri che combina.

La caratteristica principale di Un Altro Domani sta senz’altro nell’ambientazione in due epoche temporali distinte. Da un lato c’è Julia che vive ai giorni nostri, dall’altro c’è la nonna Carmen che sta nella Guinea del 1950. Ti piace questo aspetto della soap?

Sicuramente era una scommessa quella di portare avanti una storia di questo tipo in una serie quotidiana. Dos Vidas mischia le due epoche: c’è sia la commedia romantica attuale e sia il melodramma d’epoca rappresentato da Carmen (Amparo Piñero). Questo rende la storia interessante. Sicuramente gli italiani entreranno in empatia con entrambe le ambientazioni.

Come sei arrivata ad interpretare Julia?

Ho fatto cinque audizioni per poter interpretare Julia. Ogni volta che passavo uno step ero felice. È stato un casting emozionante, che ho svolto in piena estate e che mi ha dato tanto… anche perché è terminato nel migliore dei modi! Ammetto che registrare una serie quotidiana è senz’altro faticoso, perché non ti permette di concentrarti su altri progetti, ma è anche prezioso perché giri per tanto tempo con gli stessi colleghi, con i quali mi sono trovata davvero bene e che ti danno modo di imparare sempre di più.

Parliamo un po’ di te. Quando è iniziata la passione per la recitazione?

Fin da bambina. Pensa che guardavo i film di Indiana Jones e volevo diventare sia un’attrice e sia un’archeologa. E ho conciliato queste due passioni, studiando recitazione e storia dell’arte.

Ci sono progetti futuri di cui puoi parlarci?

Ho due progetti teatrali che andranno in scena in Spagna. Uno è prodotto, diretto e interpretato da me e si intitola Fan. L’altro si intitola La Saga e lo presenteremo entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda la tv, ci sono in ballo delle cose che ancora non posso svelare…

Sei mai stata in Italia?

Amo l’Italia, uno dei paesi perfetti da visitare. Sono stata tante volte a Roma ma conosco anche Venezia, Pisa, Firenze e Siena. Non vedo l’ora di ritornarci…

Di ritornarci, magari, per un lavoro?

Anche! Se capitasse, mi piacerebbe…

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Amo mangiare e viaggiare. Sono anche una “casalinga”, motivo per cui adoro guardare serie tv o film comodamente seduta sul divano.

E l’amore come va?

Sono felice con il mio partner da quasi sei anni. Lavora nel mio settore, anche se sta dietro le quinte. Sa dunque cosa vuol dire essere attrice. E per questo mi sostiene!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione