Un posto al sole 27 luglio: la soap salta, ecco perché e quando sarà recuperata

Un posto al sole non va in onda mercoledì 27 luglio 2022

Come molti di voi avranno notato dai sottopancia apparsi durante l’ultima puntata andata in onda, stasera (mercoledì 27 luglio) Un posto al sole non andrà in onda per via della concomitanza con un importante avvenimento sportivo. Rai 3 infatti trasmetterà la telecronaca dell’incontro di calcio femminile Germania – Francia, semifinale dei campionati europei donne Inghilterra 2022.

Quando verrà recuperata la puntata saltata? In tempi brevissimi! Domani, giovedì 28 luglio, a partire dalle 20.20 assisteremo a una doppia puntata di Upas di un’ora, che conterrà gli episodi 5.998 e 5.999. Grazie a questo recupero immediato, venerdì 29 luglio potremo seguire la già annunciata puntata 6000 che vedrà protagonista il racconto della cagnolina Bricca, “doppiata” per l’occasione dalla popolare attrice Nunzia Schiano.

Si tratterà di un appuntamento imperdibile per i fan vecchi e nuovi della soap partenopea, che – come sempre – tra un po’ dovranno rinunciare per due settimane alla loro trasmissione preferita (accadrà a cavallo di Ferragosto): Un posto al sole si prenderà alcuni giorni di pausa, come sempre succede. Ma già prima dello stop, le vicende si faranno sempre più intriganti… fino ad arrivare a un momento che non dimenticherete facilmente!