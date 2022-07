Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022

Grazie alle informazioni fornite da Mariano Tregara, Nicotera dà inizio ad una complessa operazione di polizia per distruggere definitivamente il clan Argento. Pressato da Nunzio, Franco si attiva per procurargli i documenti falsi necessari alla fuga, ma l’impresa lo porterà a uno scontro pericoloso. Lara rientra a Napoli carica di rabbia e decisa a prendersi una rivincita su Ferri e Marina che intanto pianificano il proprio futuro.

Mentre il cerchio del pool di Nicotera si stringe sempre più intorno a Lello Valsano, Ornella scopre che tra Raffaele ed Elvira potrebbe esserci stata più di una semplice amicizia. Riccardo propone a Rossella di andare a vivere insieme ma la reazione della ragazza non è quella che lui si sarebbe aspettato. Proprio quando Mariella stava per mettere da parte il sospetto che Angela e Serena non la vedano di buon occhio, un fraintendimento scatena il risentimento della vigilessa.

Spoiler Un posto al sole: Nunzio e Chiara si preparano alla partenza ma…

Nascondendo la loro fuga dall’Italia dietro a un viaggio di piacere, Nunzio e Chiara iniziano a prepararsi concretamente per la partenza, ma lui dovrà prima affrontare le resistenze di chi non intende lasciarlo andare. La scoperta che il marito si sia confidato con Elvira piuttosto che con lei scava una profonda distanza tra Ornella e Raffaele. L’incomprensione tra Mariella e Serena si trasforma in scontro aperto.

La fuga imminente di Chiara e Nunzio getta Katia nello sconforto più totale, spingendola a tentare di tutto per convincere il figlio a non partire. Tornati a Napoli, Roberto e Marina dovranno fare i conti con Lara. Per Clara è tempo di verificare i risultati dell’esame di maturità.

Mentre Nunzio si congeda dagli amici del Vulcano e da Franco, Katia farà un appello disperato a Chiara perché non rovini la vita del figlio. Roberto è determinato a far crescere la relazione con Marina, Lara porta avanti il suo piano. Le vacanze di famiglia si avvicinano e Manuela sente crescere la gelosia nei confronti di Susanna; Micaela, invece, sembra avere altri progetti.