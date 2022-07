Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 luglio 2022

Franco, Angela e Katia sono preoccupati e in ansia perché il momento fatidico della partenza di Chiara e Nunzio, verso la loro nuova vita, è arrivato. Ma le cose potrebbero andare diversamente da come pianificato. Dopo aver letto i messaggi sul cellulare di Micaela, Manuela le chiede che intenzioni abbia, preoccupata degli effetti che le sue azioni avrebbero su qualcuno che le sta molto a cuore. Nonostante Guido cerchi di dissuaderle, Speranza e Mariella vogliono ricucire i non idilliaci rapporti fra Espedito e Samuel.

La partenza solitaria di Chiara cancella i progetti di vita di Nunzio, mentre Franco dovrà fare i conti con un opprimente senso di colpa nei confronti del figlio. Malgrado Raffaele si sforzi di stemperare la tensione, Ornella mostra crescenti segnali di insicurezza ed incertezza rispetto al loro matrimonio. La giornata trascorsa al caseificio di famiglia farà riemergere vecchi pregiudizi di Espedito nei confronti di Speranza.

Spoiler Un posto al sole: Franco e i sensi di colpa

Manuela cerca di dissuadere Micaela dal partire con il fotografo olandese appena conosciuto e, pur di proteggere Jimmy dall’ennesima delusione della madre, potrebbe ricorrere ad una mossa azzardata. Nunzio non si arrende alla partenza di Chiara e tenta di mettersi in contatto con lei, Franco si sente in colpa per non avergli detto di averla vista in aeroporto. La scampagnata nel caseificio Altieri ha scatenato la rabbia di Speranza che accusa Samuel di non averla supportata contro il padre.

L’incontro con Fabrizio mette una pulce nell’orecchio a Marina sul suo rapporto con Roberto. Lara continua a tramare per tenere Ferri legato a sé. Pur di non far soffrire Jimmy, Manuela si calerà nel ruolo di Micaela e partirà per le vacanze con Filippo, Serena e i bambini. Spinta da Mariella, Speranza chiederà scusa a Samuel, ma l’atteggiamento del ragazzo continua a non convincerla del tutto.

Per celebrare la puntata 6000 di Un posto al sole, un personaggio finora un po’ defilato della terrazza, dalla personalità brillante ed esuberante, darà voce ai suoi pensieri segreti, si divertirà a “inciuciare” su tutti gli abitanti di palazzo Palladini facendo una sorta di bilancio delle tante storie in onda e determinerà l’incontro/scontro tra Giulia e una vecchia conoscenza del palazzo.