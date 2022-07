Un posto al sole, anticipazioni 25 luglio 2022: Chiara, sorpresa in arrivo…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 25 luglio 2022

Lunedì 25 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un partenza con sorpresa, un timore “da zia” un’intenzione che non piacerà a tutti. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Tutti in ansia per Nunzio (Vladimir Randazzo), che in teoria sta partendo insieme all’amata Chiara (Alessandra Masi); in realtà le cose andranno in tutt’altro modo rispetto a quanto previsto! Manuela (Gina Amarante) ha letto i messaggi sul telefonino di Micaela e ora chiede alla gemella quali siano le sue intenzioni; Manuela, infatti, teme le ripercussioni che potrebbe subire il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).

Per quanto Guido (Germano Bellavia) non sia d’accordo, Speranza (Maria Sole Di Maio) e Mariella (Antonella Prisco) sono convinte di voler migliorare il clima tra Samuel (Samuele Cavallo) ed Espedito (Antonio Conte)!