Spoiler: la partenza in solitaria di Chiara Petrone di Un posto al sole

A partire da stasera, 20 luglio, Un posto al sole si concentrerà sull’imminente partenza da Napoli di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi), organizzata al fine di evitare a quest’ultima la prigione. Nel progetto dei due ragazzi c’è quello di congedarsi da amici e parenti fingendo che si tratti di un viaggio di piacere, evitando insomma di rivelare che si tratta di un’andata probabilmente senza ritorno. Ma, come già si è ampiamente capito dalle anticipazioni, sta per accadere qualcosa che cambierà le carte in tavola.

Proprio in extremis, Katia Cammarota (Stefania De Francesco) rivolgerà infatti a Chiara un accorato e disperato appello affinché la vita del figlio non venga rovinata per sempre. E così la giovane Petrone arriverà ad agire diversamente da quanto concordato con il suo fidanzato: in apertura della prossima settimana, proprio quando Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e la stessa Katia saranno più che mai in fibrillazione, Chiara partirà sì… ma da sola!

Spoiler Un posto al sole: Chiara parte da sola, Nunzio ai minimi termini

Come vi avevamo anticipato già tempo fa, Nunzio subirà dunque un grande dolore perché di punto in bianco si troverà con i suoi progetti di vita annientati e senza più la donna che ama da tanti anni! Quale sarà la reazione a caldo del figlio di Franco?

Ebbene, il ragazzo avrà un comportamento in linea con la sua personalità: Nunzio cercherà di recuperare la situazione e, non essendo minimamente intenzionato ad arrendersi, vorrà a tutti i costi riuscire a mettersi in contatto con la sua Chiara.

In tutto questo, però, occhio a un risvolto in grado di fare la differenza: vedremo Franco alle prese con un grande senso di colpa, come mai? È presto detto: il Boschi senior vedrà Chiara in aeroporto intenta a lasciare Napoli e… non lo dirà a Nunzio! Questo “piccolo particolare” verrà alla luce prima o poi? Non perdete le prossime puntate di Upas!