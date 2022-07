Spoiler Un posto al sole: Nunzio disposto a tutto per ritrovare Chiara

Quale sarà il futuro a stretto giro di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo)? Il figlio adottivo di Franco Boschi (Peppe Zarbo) ha appena subito un forte shock dovuto all’abbandono da parte di Chiara Petrone (Alessandra Masi), la sua ragazza. Nelle ultime puntate di Un posto al sole la giovane, di fronte alla prospettiva di andare in prigione, è infatti andata via dall’Italia dicendo addio al suo boyfriend…

Come sappiamo, le cose non dovevano andare così: la fuga da Napoli doveva valere sia per Nunzio e sia per Chiara, intenzionati a partire insieme. Poi però nella vicenda è intervenuta Katia (Stefania De Francesco), la madre di Nunzio, che ha aperto gli occhi a Chiara e le ha fatto capire che partire da sola avrebbe salvato il figlio, evitandogli una vita da latitante!

News Un posto al sole: Nunzio nei guai?

La partenza di Chiara ha peraltro prodotto dei forti sensi di colpa in Franco, che ha visto Chiara all’aeroporto ma l’ha lasciata andare via senza avvisare Nunzio. Quest’ultimo lo scoprirà? E, in generale, riuscirà il Cammarota junior a voltare pagina?

Ebbene, vi anticipiamo che Nunzio per ora non supererà affatto il problema e, anzi, più passeranno le puntate e più lui sarà ossessionato dal voler ritrovare Chiara a tutti i costi. E non si tratterà solo di un’ossessione psicologica: il ragazzo inizierà a fare qualcosa di preciso pur di rintracciare la fidanzata. Fino a… ficcarsi nei guai? Occhio, perché a breve potrebbe riaffacciarsi “un qualcosa” che nella vita del nostro Nunzio pareva definitivamente superato…