Un posto al sole: le novità della puntata 6000, tra Bricca e Mastro Peppe

Un posto al sole: puntata 6000 il 29 luglio

La prossima settimana, le puntate “comuni” di Un posto al sole saranno quattro, perché la quinta – quella in onda venerdì 29 luglio – sarà decontestualizzata rispetto alla normale narrazione della soap. Si tratterà insomma di un episodio del tutto speciale, perché Upas ha qualcosa da festeggiare! Eh sì: proprio il 29 luglio sarà trasmesso l’episodio numero 6000, che avrà un contenuto senz’altro diverso dal solito, come si evince dalla sinossi diffusa a livello ufficiale:

Un personaggio finora un po’ defilato della terrazza, dalla personalità brillante ed esuberante, darà voce ai suoi pensieri segreti e si divertirà a “inciuciare” su tutti gli abitanti di palazzo Palladini facendo una sorta di bilancio delle tante storie in onda e determinando l’incontro / scontro tra Giulia e una vecchia conoscenza del palazzo.

Un posto al sole: Nunzia Schiano sarà la voce di Bricca

Ma chi è il “personaggio finora un po’ defilato”? Protagonista della puntata 6000 sarà la cagnolina Bricca, che per l’occasione avrà la voce di un’attrice molto popolare: Nunzia Schiano, che conosciamo grazie ai suoi tantissimi ruoli cinematografici e televisivi (come dimenticare Benvenuti al sud e Benvenuti al nord, tanto per fare un esempio?).

Attraverso la voce della Schiano, Bricca farà del “gossip” sulle attuali storie della fiction partenopea ma, come gli spoiler rivelano, il suo intervento porterà anche all’incontro-scontro tra la signora Poggi e qualcuno che già conosciamo. Di chi si tratta? Semplice: vi anticipiamo che rivedremo Peppe Capasso, il divertente personaggio che già avevamo conosciuto due anni fa. Stavolta Mastro Peppe interagirà soprattutto con Giulia e dovremmo vederlo in video anche nelle puntate successive alla 6000, insieme – pare – a un altro bel cagnolone. Cosa combinerà?