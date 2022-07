Un posto al sole: Nicotera ferito da Viola e dalla sua famiglia

La scoperta che anche Viola (Ilenia Lazzarin) – oltre a Raffaele (Patrizio Rispo) – è stata titubante circa l’atteggiamento da assumere nei confronti di Lello Valsano (Gianluca Pugliese) ha ferito molto Eugenio Nicotera (Paolo Romano). E ciò avrà ampie ripercussioni nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Dalle poche scene già andate in onda si è ampiamente capito che l’uomo di legge, oltre a far capire alla Bruni che non riuscirà più a guardare il suocero con gli stessi occhi di prima, avrà molto da ridire anche riguardo al comportamento della stessa consorte. Ne parlano anche le anticipazioni per i prossimi episodi, che indicano come “i rapporti tra Eugenio e Viola continueranno a essere tesi“.

Non sarà questo l’unico rapporto familiare in crisi, peraltro: Ornella (Marina Giulia Cavalli) sta per scoprire l’amicizia che ha unito Raffaele ad Elvira (Giusi Cataldo), un’amicizia talmente importante da aver portato il portiere di Palazzo Palladini a confidarsi con “un’estranea” anziché con lei…

Un posto al sole spoiler: Eugenio organizza una vasta operazione di polizia

Ma torniamo a Nicotera, che sta per affrontare un momento davvero difficile: nonostante la protezione da lui esercitata, Valsano e i suoi scagnozzi riusciranno ad arrivare fino a Mariano Tregara (Lello Giulivo), che verrà aggredito in carcere. Eugenio uscirà da questo episodio molto turbato, mentre Lello e i suoi affiliati gioiranno per l’accaduto.

La felicità del clan Argento, però, durerà poco: Nicotera riuscirà a ottenere da un malconcio Tregara nuove importanti informazioni e così metterà in piedi una grande operazione di polizia. Riuscirà a fermare i malviventi? Quel che è certo è che intorno a Valsano il cerchio si stringerà sempre di più.

E, intanto, sul versante personale, resta da capire se l’integerrimo magistrato ce la farà a perdonare Viola e la sua famiglia per non aver parlato al momento giusto…