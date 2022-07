Un posto al sole: Lara sparisce dalla vita di Roberto e Marina? Anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: accordo economico tra Marina e Lara

Ormai da tempo, Lara Martinelli è praticamente diventata la nuova “dark lady” di Un posto al sole. Spesso complice di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), non di rado ha finito però per andargli contro e diventare un grosso problema per il tycoon della soap. Sta di fatto che Lara prova per Ferri un attaccamento che va ben oltre le questioni affaristiche, tanto da essere rimasta incinta di lui.

Come già sappiamo, la Martinelli ha in realtà abortito poco dopo aver scoperto la sua gravidanza, ma questo a Roberto non l’ha ovviamente detto e nel frattempo la donna si sta informando su come reperire a pagamento un bambino da “esibire” al momento giusto per farlo passare come il figlio di Ferri. Ci riuscirà?

Un posto al sole news: Lara scopre di avere problemi economici

Sin da tempi non sospetti, vi stiamo anticipando che la storia di Lara avrà una pausa e ora il momento è probabilmente arrivato: l’attrice Chiara Conti si è dovuta assentare dal set per il suo impegno nella fiction Il commissario Ricciardi 2 e dunque anche Lara si “eclisserà” da Upas. Quale sarà la trama che porterà alla sua (temporanea) uscita?

Le anticipazioni ci dicono che Lara non potrà continuare a tessere i suoi intrighi perché scoprirà improvvisamente di essere in forti difficoltà finanziarie. Così farà quella che le trame definiscono “una mossa azzardata”: stipulerà un accordo economico con Marina (Nina Soldano) – accordo di cui Roberto sarà all’oscuro – e subito dopo sembrerà pronta a uscire dalle vite dei personaggi con cui più ha interagito durante la sua lunga permanenza a Napoli.

Appunto… sembrerà! Perché dovrà pure arrivare prima o poi il momento in cui Lara tornerà in scena con “qualcuno da presentare”: anche se al momento non ci sono spoiler che anticipano questo risvolto, è fin troppo facile immaginare che prima o poi si rifarà viva con un bambino. Sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, occhio perché prestissimo un’altra donna entrerà nel mondo di Roberto e Marina…