Un posto al sole: Nunzio “prepara” Samuel, ma la partenza ci sarà davvero?

Prove tecniche di fuga senza ritorno nelle prossime puntate di Un posto al sole. Già: nonostante il pressing di Franco Boschi (Peppe Zarbo) per far cambiare idea al figlio, il piano di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) per fuggire dall’Italia insieme all’amata Chiara Petrone (Alessandra Masi) andrà avanti e prevede anche un particolare “training” che dovrà essere svolto da… “qualcun altro”!

Di chi si tratta? Semplice. Il buon Nunzio cercherà di sistemare le cose affinché il Vulcano non abbia troppi problemi quando lui sparirà dalla circolazione e così si impegnerà a far sì che Samuel (Samuele Cavallo) diventi del tutto indipendente in cucina. Le anticipazioni ci dicono che, però, qualcuno cercherà di fare in modo che l’amicizia tra i due giovani venga compromessa: chi sarà?

Spoiler Un posto al sole: Nunzio e Chiara vicini alla partenza, qualcuno si intromette?

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che stiamo per arrivare al culmine di questa storyline, quella in cui si dovrà arrivare a capire se Nunzio e Chiara partiranno per davvero. Di sicuro c’è che i due ragazzi saranno sempre più decisi a cominciare la loro nuova vita, ma tutto andrà per il verso giusto?

Occhio, perché sul più bello potrebbe succedere qualcosa di imprevisto: qualcuno (che non è detto sia Franco) inizierà a intromettersi e a fare il diavolo a quattro per impedire l’azzardatissimo colpo di testa dei piccioncini della soap, facendo leva sul senso di responsabilità di uno dei due aspiranti fuggitivi. La sensazione è che ci sarà un appello accorato che porterà a una profonda riflessione: alla fine, partirà uno, partiranno due o non partirà nessuno? Lo scopriremo presto, intanto si accettano scommesse…