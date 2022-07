Un posto al sole: sarà caos in casa Giordano?

Trame Un posto al sole: anticipazioni su casa Giordano. Tutti contro tutti?

La storyline che ormai da diverso tempo riguarda Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) arriverà presto a un punto di non ritorno, caratterizzando sempre più le puntate di Un posto al sole in onda a luglio. Minacciato da Lello Valsano (Gianluca Pugliese), il portiere di Palazzo Palladini cederà alle pressioni e cercherà di inserire la chiavetta nel portatile di Eugenio, ma – come già sappiamo – sta per essere colto sul fatto da Viola (Ilenia Lazzarin).

La Bruni a quel punto diventerà la nuova depositaria del segreto di “Raf” (finora conosciuto solo da Elvira), ma arriverà presto anche il momento in cui il Giordano Senior dovrà per forza di cose dire tutta la verità a suo genero Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Occhio in particolare alle puntate in onda a partire dall’8 luglio…

Grossi guai in famiglia per Raffaele di Un posto al sole

Riuscirà la confessione di Raffaele a riportare una sia pur minima serenità in casa Giordano? In realtà pare di no, nel senso che le preoccupazioni del capofamiglia non si placheranno (anzi!) e, nel contempo, inizierà a esserci un clima teso persino tra Eugenio e Viola. C’è da dire che, nell’immediato, non sembra che Ornella (Marina Giulia Cavalli) sia ancora coinvolta nella questione, ma è sin troppo facile pensare che prima o poi succederà. Cosa potrebbe accadere a quel punto?

Insomma, grossi guai in famiglia sono in arrivo per Raffaele. Ma non solo: finora Eugenio è sempre riuscito a proteggere l’ex boss Mariano Tregara (Lello Giulivo) dai suoi nemici, proteggendolo a dovere mentre è detenuto in carcere. Ma non è detto che le cose continuino ad andare così…

Insomma, vi sarà già chiaro che questa storyline continuerà a farci compagnia durante tutta l’estate (secondo noi anche oltre). E la sensazione – avvalorata anche da alcune recenti dichiarazioni illustri rilasciate sui social – è che la piega che prenderà la trama da un certo punto in poi sia decisamente poco rassicurante…