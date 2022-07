Un posto al sole, trama 5 luglio: “Viola, non parlare con Eugenio” | Anticipazioni

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 luglio 2022

Martedì 5 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una delicata opera di convincimento e una decisione difficile. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Eugenio (Paolo Romano), dopo un nuovo colloquio con Mariano (Lello Giulivo), parte per Milano per indagare ulteriormente. Intanto Raffaele tenta di convincere Viola (Ilenia Lazzarin) a tacere con il marito e vorrebbe farla trasferire a Palazzo Palladini insieme al piccolo Antonio. Dopo aver meditato sulla questione, Franco decide di aiutare Nunzio (Vladimir Randazzo) pur di evitare che il ragazzo si metta in guai ancora più grossi…