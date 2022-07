Una vita, anticipazioni 3 e 4 luglio: Genoveva ruba una lettera e…

Anticipazioni puntata 1427 di Una vita di domenica 3 e lunedì 4 lugli0 2022

Lolita si rifugia alla pensione per non avere nuove discussioni con Ramon, a cui peraltro non sa se svelare chi sia davvero Fidel. Rosina e Liberto stanno messi sempre peggio economicamente, ma Rosina non intende vendere l’appartamento di Acacias per investire il ricavo nell’affare delle accademie di lingua. Pascual Sacristan nega a Guillermo il permesso di trascorrere del tempo con Azucena, temendo che il figlio possa distrarsi dai suoi studi. Genoveva assiste di soppiatto a un misterioso dialogo tra Aurelio e Luis Manas: il Quesada non è soddisfatto dell’operato di Luis e ha urgente bisogno di acquisire dei locali commerciali per i suoi prodotti chimici. Inoltre Aurelio chiede al maggiordomo Marcelo di falsificare una lettera per Valeria ma, mentre mentre lo stesso Marcelo si sta dando da fare in tal senso, c’è un blackout e Genoveva riesce così a rubare una delle lettere di Rodrigo.