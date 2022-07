Una vita ad agosto va in pausa per l’ultima volta (e Beautiful si allunga) | Palinsesti

Tre settimane di stop per Una vita, Beautiful dura di più

Consultando le trame settimanali del martedì sul nostro sito, vi sarete accorti che mancano quelle di Una vita per la prossima settimana. Non è una nostra dimenticanza: semplicemente, con l’inizio di agosto le vicende ambientate ad Acacias 38 si prendono una pausa di tre settimane (salvo eventuali variazioni). Perché?

Andando a ritroso nel tempo e pensando alle estati precedenti, è quasi sempre accaduto che a fermarsi un po’ fosse Beautiful, con Una vita che ad agosto prendeva temporaneamente il suo posto. Quest’anno sarà esattamente il contrario: da lunedì prossimo avremo per qualche settimana i Forrester dalle 13,40 alle 14,35 e poi direttamente Terra amara – la nuova telenovela di grande successo di Canale 5 – e Un altro domani.

Ciò avviene molto probabilmente perché anche in Italia, dopo la Spagna, le storie di Genoveva, Felipe, Aurelio e tutti gli altri protagonisti di Una vita stanno arrivando al capolinea. Restano pochi mesi di programmazione e presumibilmente Mediaset cerca di non “sprecare” gli episodi rimanenti in un periodo in cui c’è senz’altro un minore bacino di utenza. Comunque sia, dal 22 agosto Una vita tornerà in onda ripartendo dalla puntata numero 1441.

Riepilogando, da lunedì vedremo: 13.40 Beautiful, 14,35 Terra amara e 15.35 Un altro domani (dunque il film del pomeriggio inizierà qualche minuto prima rispetto a ora).