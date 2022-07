Una vita, anticipazioni 11 e 12 luglio: Alodia e Ignacio, questo trasloco non s’ha da fare!

Anticipazioni puntata 1431 di Una vita di lunedì 11 e martedì 12 lugli0 2022

Il trasloco di Ignacio e Alodia avverrà in un secondo momento in quanto lei è scontenta del lavoro dell’imbianchino e intende far nuovamente ridipingere la casa; nel frattempo Ignacio cerca l’aiuto di Jacinto per allontanare la sua amante, raccontandogli la bugia che una paziente insoddisfatta vuole importunare Alodia. In realtà sia il portinaio e sia Servante capiscono subito che il medico ha qualcosa da nascondere…

Claudia, un’allieva dell’accademia di ballo, sembra aver puntato Guillermo. Lolita è in ansia per Ramon e cerca di indagare. Genoveva chiede a David di instaurare una collaborazione segreta tra di loro e, di fronte alle incertezze dell’uomo, minaccia quest’ultimo velatamente. Dopo diversi giorni di tensione, Valeria vuole avere un chiarimento con David sperando di poter salvare la loro amicizia, ma lui le svela di essere attratto da lei.