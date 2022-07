Una vita, anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 17 a sabato 23 luglio 2022:

Genoveva rivela a Valeria che in realtà Aurelio non sa dove si trovi Rodrigo. La ragazza, presa dal panico, chiede ad Aurelio di dirle tutta la verità. Dori dà un ultimatum a Felipe: se vuole che continui a prendersi cura di lui, dovrà assecondarla e fidarsi dei suoi metodi. Lolita si prepara alla visita del figlio Moncho, ma Ramon non condivide il suo entusiasmo perché teme che il nipote gli ricordi troppo il defunto Antonito.

Azucena e Guillermo parlano del litigio tra i loro genitori e si riavvicinano. Claudia però non smette di provocare Guillermo e quando Azucena li vede, fraintende la loro vicinanza. Alodia e Ignacio lasciano Acacias per trasferirsi nella nuova casa.

Una vita, spoiler: David svela a Valeria il vero piano di Aurelio

Felipe accetta l’aiuto di Dori per smettere di prendere farmaci. David impedisce che Aurelio abusi di Valeria e più tardi la consola, ma lei gli rinfaccia la sua complicità con Quesada. Frustrato per la sua incapacità di salutare il nipote, Ramon lascia a casa un regalo per Moncho e se ne va. A casa dei Dominguez sono tutti in festa per la partenza di Alodia e Ignacio.

Azucena accusa Guillermo di aver avuto atteggiamenti equivoci nei confronti di Claudia. Il ragazzo le spiega che si tratta di un malinteso e, capendo che da parte di Azucena c’è dell’interesse, per farsi perdonare la invita ad assistere a una Zarzuela. Nel frattempo, Rosina e Hortensia decidono di cercare un pretendente per la giovane.

Guillermo si prepara per il suo appuntamento con Azucena, ma la ragazza viene obbligata da Rosina e Hortensia a uscire con un altolocato pretendente e, su consiglio di Inma, Guillermo invita Claudia al suo posto. Felipe si sente male in piena notte e Dori ne annota le reazioni in un misterioso quaderno. Lolita, Moncho e Fidel vanno insieme a passeggio; Ramon non riesce ancora a relazionarsi con il nipote, che gli ricorda troppo il figlio Antonito.

Josè Miguel indaga sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto, senza sapere che i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di Ignacio e Alodia, a quanto pare, non sono ancora finiti. Dopo avere cercato di rassicurare Valeria, Genoveva consiglia a David di lasciare Acacias per sfuggire alla vendetta di Aurelio. David propone a Valeria di partire con lui e i due si lasciano andare a un lungo bacio.

In soffitta, le domestiche spettegolano sul trasferimento di Dori a casa di Felipe. Fidel e Lolita improvvisano un pranzo in bottega e tra i due l’intesa è evidente. Valeria si sveglia accanto a David e si sente in colpa ma felice. Aurelio chiede a Marcelo di avvelenare Genoveva e se ne va per qualche giorno dicendo di avere impegni di lavoro. Genoveva si sente male e Marcelo le prepara un infuso con fare sospetto. David confessa a Valeria il vero piano di Aurelio e lei reagisce indignata.