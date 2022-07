Una vita, anticipazioni 19 e 20 luglio 2022: Felipe accetta l’aiuto di Dori

Anticipazioni puntata 1435 di Una vita di martedì 19 e mercoledì 20 lugli0 2022

Felipe accetta di essere aiutato dall’infermiera Dori per smettere di assumere medicinali. David evita che Aurelio abusi di Valeria e in seguito la consola, ma lei gli rinfaccia di essere complice di Quesada. Frustrato per il fatto di non riuscire a salutare il nipotino, Ramon lascia a casa un dono per Moncho e se ne va. A casa dei Dominguez, grande festa per la partenza di Alodia e Ignacio.

Azucena se la prende con Guillermo per gli atteggiamenti equivoci verso Claudia; lui le dice che si tratta di un equivoco e, rendendosi conto che da parte di Azucena esiste dell’interesse, la invita ad assistere a una Zarzuela; Rosina e Hortensia decidono intanto di cercare un pretendente per la ragazza.