Anticipazioni puntata 1436 di Una vita di giovedì 21 e venerdì 22 lugli0 2022

Guillermo è in procinto di vivere il suo appuntamento con Azucena, che però viene obbligata da Rosina e Hortensia a uscire con un ricco pretendente. Di conseguenza, su consiglio di Inma, Guillermo decide di invitare Claudia al suo posto. Felipe sta male in piena notte e Dori – stranamente – prende nota in un misterioso quaderno. Lolita, Moncho e Fidel fanno una passeggiata, mentre Ramon ancora non si sblocca con il nipotino, che gli ricorda troppo il compianto Antonito.

Josè Miguel indaga sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto, non sapendo che i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di Ignacio e Alodia sembrano non essere ancora terminati. Dopo aver cercato di rassicurare Valeria, Genoveva consiglia a David di andarsene da Acacias per non incorrere nella vendetta di Aurelio; a quel punto David propone a Valeria di partire con lui, richiesta a cui segue un lungo bacio!