Una vita, anticipazioni 23 e 24 luglio 2022: Lolita e Fidel pranzano insieme

Anticipazioni puntata 1437 di Una vita di sabato 23 e domenica 24 lugli0 2022

Le domestiche fanno “gossip” sul trasferimento di Dori da Felipe. Fidel e Lolita organizzano all’ultimo minuto un pranzo in bottega e tra i due sembra crescere l’intesa. Valeria si sveglia vicino a David e la felicità si mischia al senso di colpa. Aurelio chiede a Marcelo di somministrare del veleno a Genoveva e se ne va per qualche giorno adducendo come scusa dei presunti impegni di lavoro. Genoveva ha un malore e Marcelo le prepara una tisana con fare sospetto. David rivela a Valeria il vero piano di Aurelio e lei si infuria.

Fabiana convince Ramon a fare una merenda con lei e con Servante, Lolita e il piccolo Moncho. All’ora prevista, però, Ramon non si trova in casa e il nipotino ci resta male. L’amministratore della tenuta delle sorelle Rubio scompare con il denaro di famiglia e a quel punto Liberto propone di vendere l’appartamento a Manas. Alodia e Ignacio tornano a casa Dominguez, cosa che decreta la fine della pace per Bellita, Josè Miguel e Maruxina!