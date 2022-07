Una vita, anticipazioni 29 e 30 luglio 2022: Genoveva se la prende con Aurelio…

Anticipazioni puntata 1440 di Una vita di venerdì 29 e sabato 30 lugli0 2022

Felipe chiede un chiarimento a Dori dopo che ha visto parlare quest’ultima con Genoveva, ma l’infermiera si limita a rassicurarlo; Felipe sceglie comunque di fidarsi e le chiede di raccontargli qualcosa di più di lei. Casilda fa capire a Guillermo che Azucena ha a che fare con un nuovo pretendente. Inoltre, quando i due ragazzi si incontrano, le cose vanno ancora peggio: Azucena lo accusa infatti di tenere il piede in due scarpe.

Luis cerca nuovamente di convincere Inma a vendere e, quando la donna si rifiuta, passa alle minacce rendendo necessario l’intervento di Pascual. Genoveva scopre dell’aggressione a David e se la prende con Aurelio per il fatto che le sta rovinando i piani. Ramon annuncia a Fidel di voler collaborare con lui in un nuovo piano contro gli anarchici. David e Valeria, temendo le rappresaglie di Aurelio, decidono di scappare via da Acacias…