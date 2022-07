Una vita anticipazioni 5 e 6 luglio: David e Valeria stanno per baciarsi ma…

Anticipazioni puntata 1428 di Una vita di martedì 5 e mercoledì 6 lugli0 2022

Valeria e David sono in procinto di baciarsi, ma non possono farlo per l’intervento di Aurelio, venuto a consegnare alla Cardenas la finta lettera di Rodrigo, contraffatta da Marcelo; quest’ultimo, peraltro, ha già detto ad Aurelio che Genoveva ha fatto sparire una delle vere lettere di Rodrigo e l’uomo decide che è ora di intervenire.

Pascual scopre che Guillermo prende lezioni da Liberto solo per stare accanto ad Azucena, si arrabbia e gli vieta di continuare.

Luis Manas sta per passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere la pensione, ma Genoveva, una volta rimasta sola con lui con una scusa, lo minaccia dicendogli che, se non andrà via immediatamente da Acacias, ne pagherà le conseguenze.

Ramon ci ripensa sull’articolo e vorrebbe farlo pubblicare a nome di Fidel. L’uomo tende però a tentennare e a quel punto Lolita gli ordina di rivelare a Ramon come stanno davvero le cose.