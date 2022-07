Una vita, anticipazioni 7 e 8 luglio: Genoveva ha un asso nella manica, ecco quale

Anticipazioni puntata 1429 di Una vita di giovedì 7 e venerdì 8 lugli0 2022

Aurelio consegna la falsa lettera di Rodrigo a Valeria, ma nota un certo imbarazzo e così inizia a intuire fra lei e David ci sia del tenero. Valeria respinge David. Aurelio se la prende con Genoveva per aver ordinato la morte di Natalia e la minaccia con un’arma. Ma la Salmeron ha un asso nella manica: le foto che ritraggono il Quesada mentre accoltella Anabel. Un articolo scritto da Ramon (con uno pseudonimo) diventa il nuovo gossip del quartiere. Felipe scopre che Dori gli ha occultato il giornale per evitare che lo leggesse e rinunciasse alla passeggiata con lei.

Guillermo spiega a Liberto che non si recherà più a lezione da lui. Ad Ignacio arriva un misterioso biglietto. Servante intende regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie, ma Jacinto non vuole. Ramon, dopo aver appreso da Lolita che Fidel è in realtà un poliziotto, lo manda via. L’agente, però, torna il giorno successivo con una proposta per Palacios.