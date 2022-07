Una vita, anticipazioni 9 e 10 luglio: Guillermo svela le sue carte ad Azucena

Anticipazioni puntata 1430 di Una vita di sabato 9 e domenica 10 lugli0 2022

Aurelio e Genoveva arrivano a un accordo: il Quesada racconta alla Salmeron la storia di Rodrigo, Valeria e David. Guillermo rivela ad Azucena che la sua presenza all’accademia non è avvenuta per caso e che lui si è proposto per eseguire dei lavori all’impianto elettrico anche per poterla incontrare e conoscere meglio. Lei lo respinge di nuovo, ma in fondo al cuore è contenta per le sue attenzioni. Dori cerca senza riuscirci di fare pace con Felipe, che intanto recupera la sua amicizia con Ramon.

Ramon svela a Josè Miguel e a Liberto di essere l’autore dell’articolo pubblicato dal Noticiero Espanol, ma promette loro di non farlo mai più. Lentamente procedono i lavori a casa di Alodia e Ignacio, intanto proprio quest’ultimo riceve una lettera dalla sua amante e ha paura che Alodia possa venire a conoscenza della sua storia clandestina.