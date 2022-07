Una Vita: Azucena e Guillermo sul punto di baciarsi ma…

Trame Una vita: spoiler su Azucena e Guillermo

Fino a quando Azucena Rubio (Judith Fernandez) riuscirà a stare lontana da Guillermo Sacristan (Julio Pena)? Nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita, tra i due ragazzi si innescherà infatti un ulteriore avvicinamento che porterà la figlia di Hortensia (Amaia Lizzarralde) a prendere una decisione su Ángel López-Saldaña (Ismael Abadal), il suo corteggiatore…

Una Vita, news: Guillermo tronca la frequentazione con Claudia

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Guillermo deciderà di seguire un consiglio di nonna Inma (Inma Sancho) e troncherà la sua frequentazione con Claudia (Claudia Pellicer), una compagna di balletto di Azucena. Il giovane deciderà di agire in tal modo perché, in fondo, capirà di essere innamorato soltanto della Rubio e non vorrà far soffrire la ragazza, che gli darà appunto un sonoro ceffone – accusandolo di averla soltanto usata – quando verrà piantata in asso.

Nonostante il corteggiamento avviato dal ricco Angel, appoggiato da Hortensia e persino da Rosina (Sandra Marchena), Guillermo approfitterà a quel punto di ogni occasione per stare vicino ad Azucena; non a caso, starà al suo fianco per organizzare una festa di beneficenza promossa da Servante (David V. Muro) nella piazza dedicata ad Antonito…

Una Vita, spoiler: Azucena e Guillermo in procinto di baciarsi

Eh sì: da un lato Azucena si renderà disponibile per preparare un numero di charleston insieme ad una sua amica, dall’altra Guillermo curerà tutta la parte logistica legata all’evento e avrà modo di restare da solo con Azucena nella pensione di Servante e Fabiana (Inma Perez Quiros).

L’atmosfera tra i due fanciulli si farà quindi “magica” fin dai primi istanti, tant’è che sembreranno sul punto di baciarsi più di una volta. Guillermo cercherà infatti di sfruttare ogni istante, pur andando contro il parere del padre Pascual (Octavi Pujades) che gli avrà proibito di fidanzarsi, ma gli interventi improvvisi di Servante romperanno qualsiasi tipo di atmosfera romantica. Almeno finché non arriverà una svolta…

Una Vita, trame: Azucena vuole scaricare Angel!

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso della festa, Servante rischierà di essere rapinato da un malintenzionato, che però scapperà a gambe levate appena Guillermo riuscirà a levargli dalle mani un coltello. Istanti concitati che daranno modo ad Azucena di scoprire che Angel è un codardo, visto che tenterà di nascondersi dietro di lei quando il criminale sarà in azione.

Colpita dal coraggio del Sacristan, Azucena rivaluterà dunque il suo eventuale fidanzamento con Angel, che troverà abbastanza noioso, e non vorrà saperne di continuare a frequentarlo, dato che le ha dimostrato di non essere in grado di difenderla qualora dovessero presentarsi delle situazioni ostili. Non a caso, la giovane incomincerà ad evitare di rispondere alle telefonate di López-Saldaña, incorrendo nell’ira di Hortensia… Come andrà a finire?