Spoiler Una vita: la strana richiesta di Genoveva a Marcelo

Una strana telefonata farà cambiare decisamente umore a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Non a caso, la dark lady della telenovela cercherà un confronto anche con l’ex marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita, news: Genoveva è incinta ma…

Come abbiamo avuto modo anticipare in precedenza, la storyline partirà dal momento in cui Aurelio Quesada (Carlos de Austria) riuscirà a convincere Genoveva a tenere il bambino che aspetta. Nonostante tutte le problematiche del caso, perché avrebbe certamente preferito abortire, la Salmeron comunicherà dunque la lieta notizia a tutte le vicine, che si rallegreranno per la gravidanza.

Tuttavia, una telefonata farà da apripista ad una storyline nuova di zecca: Genoveva verrà infatti contattata dal cugino Ivan, residente a Bilbao, il paese che le ha dato i natali. L’uomo la metterà al corrente del fatto che la madre, in punto di morte, ha rivelato un segreto ad una certa Gabriela (Lydia Pavon), segreto che invece si sarebbe dovuta portare nella tomba. Appena apprenderà tutto ciò, la cattivona della soap comincerà a comportarsi stranamente…

Una Vita, spoiler: Genoveva cerca un confronto con Felipe ma…

Ad esempio, nel bel mezzo di una passeggiata per calle Acacias, Genoveva aggancerà Felipe e gli chiederà se ha già scoperto che è incinta. Ovviamente, l’avvocato risponderà di sì, ma non si congratulerà con lei. Dato che la Salmeron vorrà confrontarsi con lui ad ogni costo, l’Alvarez Hermoso augurerà al bambino di non nascere, perché sarebbe condannato a vita ad avere una madre spietata come lei.

Tali parole arriveranno quando Genoveva ricorderà a Felipe che, molti anni prima, anche loro hanno atteso un bambino, che purtroppo non è mai nato. Stanco del discorso, l’uomo però rammenterà alla sua ex che, in realtà, c’erano dubbi sulla paternità del neonato, dato che il padre poteva essere anche Israel Becerra (Aleix Melè). Insomma, il confronto tra i due sarà tutt’altro che pacifico e farà sprofondare la Salmeron ancora di più in un confusione totale…

Una Vita, trame: perché Genoveva vuole il sonnifero di Marcelo?

Occhio perciò a quello che la donna farà in seguito alla discussione: appena tornerà a casa, Genoveva inizierà a piangere ma dirà al maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) di essere semplicemente raffreddata, motivo per il quale gli chiederà di procurarle il suo sonnifero affinché possa riposare per l’intera nottata.

Subito dopo, la Salmeron rovisterà tra i cassetti della sua abitazione e tirerà fuori la foto di una neonata, che la farà piangere ancora di più. Ma per quale ragione? E soprattutto, avrà bisogno del sonnifero di Marcelo soltanto per dormire… oppure avrà in mente qualcosa di più “funesto”?