Una Vita: Ignacio entrerà nel mirino di Aurelio, ecco perché…

Per ricreare il pericoloso gas tossico con cui arricchirsi, Aurelio Quesada (Carlos de Austria) non avrà bisogno soltanto del chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias). Per portare a termine il suo folle piano, il marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) dovrà necessariamente ricorrere all’aiuto di un medico, motivo per il quale nelle prossime puntate di Una vita deciderà di coinvolgere nella questione anche Ignacio Quiroga (Marco Caceres)…

Una Vita, news: Aurelio e la gravidanza di Genoveva

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, tutto si innescherà quando, tramite il maggiordomo Marcelo Gatzanaga (Patxi Santamaria), Aurelio scoprirà che Genoveva – che è incinta – si è rivolta a Ignacio per avere il nome di una persona esperta negli aborti clandestini. Dato che vorrà avere ad ogni costo un erede, il Quesada arriverà a narcotizzare la consorte e, seppur a fatica, la farà desistere almeno per ora dal suo intento.

Dopo ciò, il cattivo della telenovela se la prenderà anche con Ignacio, colpevole a suo dire di non essersi rivolto a lui quando Genoveva cercava qualcuno che le praticasse un aborto. Non a caso, al termine di una visita approfondita, Aurelio farà sapere al Quiroga di esserci rimasto male per il suo atteggiamento e sottolineerà che non avrebbe esitato a riportare ad Alodia (Abril Montilla) i suoi molteplici tradimenti, qualora Genoveva si fosse disfatta davvero del bambino.

Una Vita, spoiler: Aurelio fa una proposta ad Ignacio

Occhio quindi ai successivi passaggi della storyline: in un ulteriore confronto, Aurelio svelerà ad Ignacio che sta per aprire i suoi laboratori ad Acacias e gli comunicherà di avere bisogno di un medico che garantisca sulla salute dei chimici che lavoreranno per lui. È bene precisare che, in tale circostanza, il Quesada non parlerà apertamente al dottore della creazione del gas tossico, ma riuscirà a strappargli un iniziale sì quando gli darà l’indirizzo del bordello che è solito frequentare, promettendogli gratis i servizi di due belle fanciulle.

Dato il suo lato da donnaiolo, Ignacio si lascerà sedurre dall’idea… ma sarà capace di andare avanti quando scoprirà quale sono le vere intenzioni di Aurelio?

Una Vita, trame: Aurelio continua a tenere segregato Rodrigo Lluch

Nell’attesa di scoprirlo segnaliamo che, nel bel mezzo di questo intrigo, Aurelio continuerà a tenere sequestrato Rodrigo Lluch, rifiutandosi di dargli anche un solo bicchiere d’acqua finché non accetterà di tornare a lavorare per lui. Valeria non potrà quindi fare a meno di preoccuparsi nell’istante in cui Genoveva le confesserà che Rodrigo non è più sotto la sua protezione…