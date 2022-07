Conosciamo l’attore Alejandro Siguenza, Fidel in Una vita

Da qualche settimana ha fatto il suo debutto nelle trame della stagione finale di Una Vita il personaggio di Fidel Soria, misterioso funzionario della polizia che entrerà prepotentemente nella vita della famiglia Palacios scatenando nuovi dissapori tra Ramon e sua nuora Lolita.

Tali tensioni cresceranno via via sempre di più visti i propositi di vendetta dei due uomini, che si scontreranno con le idee più concilianti della vedova di Antonito: quest’ultima è restia ad accettare passivamente la svolta radicale del suocero, ancora profondamente segnato dalla tragica morte del figlio e della consorte avvenuta per mano anarchica. È proprio grazie alla precaria condizione psicologica del Palacios senior se Fidel riuscirà a fare breccia nel cuore di Ramon, il quale vedrà nel Soria l’unica possibilità di vendicare la morte dei propri cari.

La carriera di Alejandro Siguenza

A interpretare Don Fidel Soria è l’attore spagnolo Alejandro Sigüenza, nato a Orihuela, nella Comunità Valenciana, nel 1974. Diplomatosi alla scuola superiore di Arte Drammatica di Murcia, Alejandro comincia immediatamente a mettere in pratica sul set le tecniche acquisite durante il periodo formativo, facendo il suo esordio sul piccolo schermo grazie alla serie tv Al salir de clase.

Nel 2001 invece debutta al cinema nel lungometraggio El palo, mentre nel 2004 è nel cast della fiction Hospital Central, esperienza che gli consente di ottenere una discreta notorietà tra il pubblico generalista spagnolo: da quel momento infatti, per il Siguenza comincia un percorso ascensionale che gli frutta diverse scritture di rilievo.

Nel 2010 l’interprete figura tra i ruoli ricorrenti della telenovela Amar en tiempos revueltos, riuscendo inoltre a essere scritturato nel 2013 per interpretare Nicolás Ortuño Martínez nella soap opera Il segreto, dove rimane per quasi mille episodi che gli permettono di acquistare notorietà anche in Italia. Presente altresì tra i protagonisti di Velvet e La otra mirada, torna a rivestire un ruolo di rilievo nel 2021, quando viene scelto per dare vita a Fidel Soria nella fortunata produzione di RTVE Acacias 38.