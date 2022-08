Beautiful, anticipazioni 21 agosto 2022: Quinn si scontra con Paris

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 21 agosto 2022

Ridge (Thorsten Kaye) informa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) della cerimonia di rinnovo di Eric (John McCook), sottolineando di volervi partecipare solo per rispetto al padre e per farsi perdonare l’aver boicottato le loro nozze. Brooke (Katherine Kelly Lang) esprime ad Eric ancora una volta le sue opinioni su Quinn (Rena Sofer), sperando di allontanarlo dalla moglie. Quinn non è felice che Carter (Lawrence Saint-Victor) abbia accettato la richiesta di Eric, ma intende comunque andare fino in fondo con il rinnovo dei voti e si scontra a riguardo con Paris (Diamond White).