Beautiful, anticipazioni 23 agosto 2022: Steffy sta per partorire

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 23 agosto 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) origlia alla porta della camera di Quinn (Rena Sofer), ascoltando così la Fuller minacciare Paris (Diamond White) di toglierle tutto, a partire dal lavoro alla Fondazione Forrester, se rivelerà la verità sul suo segreto. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è entrata in travaglio e, con l’aiuto di Finn (Tanner Novlan), di un’ostetrica e di una doula, si appresta ad affrontare un parto in acqua a casa come da programma.