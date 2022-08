Beautiful, anticipazioni dal 28 agosto al 3 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 28 agosto a sabato 3 settembre 2022

A casa di Steffy, tra gioia e tensione, sta per nascere il bambino che lei aspetta da Finn. Steffy inizia il travaglio assistita da Finn e dall’ostetrica. Ridge informa Brooke che Steffy sta per partorire, ma che lui non può mancare alla cerimonia per il rinnovo delle promesse di matrimonio tra suo padre e Quinn.

Steffy partorisce e i neo-genitori decidono di chiamare il bambino “Hayes”. Ridge va da Steffy e Finn per conoscere il nipotino; poi dice loro che Quinn ha tradito Eric con Carter; chiede anche se hanno notizie di Thomas, cominciando a trovare strana la sua assenza.

Spoiler Beautiful: Quinn mette alle strette Eric

Thomas, che sembra scomparso nel nulla, è invece tenuto prigioniero da Justin che per errore mostra a Hope il cellulare di Thomas, ma con una scusa riesce a evitare che lei si insospettisca. Paris dice a Zoe che Carter è stato con Quinn. Hope va a trovare Liam in prigione. Ridge, Brooke e Hope sono perplessi sull’operato di Justin riguardo alla difesa di Liam, inoltre sono preoccupati per la scomparsa di Thomas.

Thomas scongiura Justin di liberarlo. Ma l’avvocato è irremovibile, perché Hope ha scoperto che il cellulare di Thomas è in suo possesso. Hope torna alla Spencer in cerca del cellulare di Thomas, ma nell’ufficio di Justin c’è Wyatt che ha parlato con lui spronandolo a darsi da fare. Rimasta sola, cerca nei cassetti, poi in corridoio sente Justin parlare con la segretaria. Non vista, decide di seguirlo.

Hope scopre dove Justin ha rinchiuso Thomas e da lui viene a sapere che Vinny si è tolto la vita per incastrare Liam, permettendo così a Thomas e a Hope di stare finalmente insieme.

Justin vuole approfittare della situazione per prendere il controllo della Spencer Publications. Liam, in prigione, ripensa a Hope e alla vita con lei e con i bambini che non sa se riavrà. Ridge va alla Spencer e chiede a Wyatt di farlo parlare con Justin, che inspiegabilmente ha il telefono di Thomas, per sapere dove si trova suo figlio.

Wyatt e Flo vanno a trovare Steffy che ha appena avuto il bambino; Steffy è preoccupata perché Thomas non si fa sentire, ma Wyatt le dice che Justin ha il suo telefono. Ridge interroga Justin sul presunto viaggio del figlio e gli dice di sospettare che ci sia qualcosa di losco.