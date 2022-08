Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 5 agosto 2022

Hope (Annika Noelle) ha raccontato a Brooke (Katherine Kelly Lang) come Bill (Don Diamont) abbia contaminato le prove, trasformando un incidente in un crimine. La Logan senior fatica a pensare che Bill possa aver lasciato una persona a morire per strada, ma Hope intende denunciare il suocero alla polizia, sperando, così, di far scagionare Liam (Scott Clifton). Intanto Bill e Liam continuano a coprirsi a vicenda e alla fine Baker (Dan Martin) decide di mettere in cella entrambi. Il vicecapo non rimette Liam in libertà, ritenendo comunque che, con il suo silenzio, sia stato complice del padre nel depistaggio!