Una nuova donna per Deacon? Spoiler americani Beautiful

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Deacon Sharpe avrà l’avventura di una notte che promette di essere un flirt sorprendente. Durante un recente appuntamento di Bold Live, approfondimento sulla soap che va in onda sul canale YouTube officiale dello show, il produttore Casey Kasprzyk ha anticipato che quello che si vedrà sarà inaspettato per il pubblico.

L’identità della signora resta dunque per ora un mistero, ma gli spoiler anticipano che Deacon si risveglierà con una sconosciuta nel letto. Dato che il padre di Hope Spencer conosce praticamente tutti gli attuali personaggi femminili sulla scena, dobbiamo aspettarci un nuovo ruolo? Sicuramente è un’ipotesi, anche se non è da escludere che l’amante potrebbe essere una sconosciuta per Deacon, ma magari non per il pubblico di Beautiful…

Beautiful, trame americane: Taylor ha troncato con Deacon

Deacon (che tra l’altro negli episodi statunitensi ha aiutato Sheila Carter ad eludere la polizia) è stato di nuovo allontanato da Brooke Forrester, sempre più decisa a tenerlo a distanza per non compromettere un definitivo ricongiungimento col marito Ridge Forrester. Lo stilista, tuttavia, presto deciderà di confessarle il bacio appassionato scattato a Montecarlo con la sua ex Taylor Hayes.

La psichiatra, a sua volta, aveva deciso di troncare l’improvvisa e reciproca simpatia nata proprio con Deacon e nei prossimi episodi USA, sostenuta da una battagliera Steffy, cercherà di rendere realtà i sogni d’amore con Ridge, mai davvero dimenticato sebbene i buoni propositi spesso sbandierati in proposito.

Sean Kanan (Deacon in Beautiful) presto anche su Netflix

Deacon, dunque, sembra destinato ad uscire dall’ingarbugliata vita sentimentale che si dipana attorno a Ridge, ciò grazie a una donna con cui non dovrebbe mai aver interagito fino ad ora. Si dovrà pazientare ancora qualche episodio prima di scoprire l’identità della misteriosa signora.

Per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, il ritorno di Deacon Sharpe è ancora distante, tuttavia i fan del suo interprete Sean Kanan non dovranno attendere molto per rivederlo: l’attore, infatti, riprenderà i panni del suo personaggio nella saga di Karate Kid, Mike Barnes, nella quinta stagione della serie tv Cobra Kai (sequel di quelle pellicole), che debutterà su Netflix il prossimo 9 settembre!