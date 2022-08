Beautiful, anticipazioni episodi italiani: Justin Barber, svolta a sorpresa!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la storyline sulla morte di Vinny Walker arriverà alla sua fase più saliente, nonché conclusiva. E lo farà con una svolta che getterà nuova luce su quanto realmente accaduto la sera dell’incidente che ha tolto la vita all’amico di Thomas Forrester.

All’epoca della messa in onda negli Stati Uniti, nel 2021, la vicenda venne presentata come un complesso giallo, anche se in realtà è stato qualcosa di ben diverso; tuttavia, effettivamente, una verità celata verrà rivelata: Vinny non è stato investito accidentalmente ma si è volutamente buttato di fronte al veicolo in corsa!

Beautiful, spoiler italiani: Thomas riceve un videomessaggio di Vinny

Insomma, il tecnico di laboratorio (con l’hobby dello spaccio) ha deciso volontariamente di togliersi la vita, con l’intento di incastrare Liam: nella sua mente ormai distorta, Vinny vedeva il giovane Spencer come un modo per farsi perdonare da Thomas, che, con l’avversario fuori dai giochi, avrebbe potuto così avere Hope.

La verità verrà a galla quando Zende Dominguez riuscirà a sbloccare il cellulare del cugino che, improvvisamente, riceverà un video messaggio di Vinny: una confessione vera e propria con cui il giovane rivelava le sue intenzioni, un attimo prima di buttarsi per strada.

Beautiful, trame italiane: Justin Barber neutralizza Thomas!

Ovviamente, il bislacco gesto lascerà alcuni punti interrogativi: come faceva Vinny a sapere che, quella sera, Liam sarebbe stato alla guida dell’auto di suo padre Bill? E, ancora, come ha fatto il videomessaggio ad essere inviato, se Vinny è morto poco dopo l’impatto? “Licenze poetiche” che dovremo accettare per volontà di trama…

Ma veniamo ai fatti: Thomas si ritroverà tra le mani una prova con la quale far scagionare Liam, potendo confermare che il ragazzo non ha investito volutamente Vinny e che non avrebbe potuto in alcun modo evitare di investirlo.

Per questo motivo Thomas si affretterà a mostrare la prova all’avvocato difensore degli Spencer, Justin Barber, che a quel punto però lo colpirà così forte da farlo svenire!

Beautiful: Thomas prigioniero in una gabbia

In qualche modo Justin riuscirà a trascinare via lo stilista dalla Forrester Creations, rinchiudendolo in una gabbia nei sotterranei della Spencer Publications. In realtà non sarà un piano perfetto, in quanto Justin agirà di impulso e dunque senza riflettere, deciso a fare in modo che gli Spencer vengano giudicati colpevoli e spediti per anni in carcere.

Il movente di Justin? Ebbene, l’uomo si sente sempre più maltrattato da Bill, ritenendo di conseguenza di avere il diritto di reclamare il controllo dell’impero editoriale che i figli dell’imprenditore non meritano. Stanco di sentirsi trattare come il risolutore a cui Bill ricorre ogni volta debba fare qualcosa di losco, Justin pretenderà per sé la giusta ricompensa per gli anni trascorsi a servizio dell’amico!