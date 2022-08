Puntate americane Beautiful: Thomas, è il momento di riprendersi suo figlio?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, alcuni spoiler sembrano delineare una nuova storyline all’orizzonte, destinata a riportare sotto i riflettori Thomas Forrester e la coppia Liam e Hope Spencer. I tre nell’ultimo anno di episodi americani, pur apparendo con regolarità e rivestendo un ruolo nelle principali trame in scena, non sono stati protagonisti di una loro vicenda. Una novità, soprattutto per quanto riguarda la giovane Logan ed il suo consorte che, in alcuni casi, sono stati talmente al centro della soap che le loro storie erano le uniche ad essere raccontate (tanto che agli altri personaggi non restava che riunirsi in gruppetti per commentarle).

Un cambio di registro, dunque: si è tornati ad una maggior varietà di volti e trame, che non può che far bene allo show. Tuttavia Liam e Hope restano personaggi importanti a cui il pubblico è affezionato e non possono essere tenuti in panchina per molto. Inoltre, per quanto riguarda Thomas, le anticipazioni estive segnalavano all’orizzonte un nuovo amore. L’estate è ancora lunga, ma non resta comunque molto tempo: è arrivato dunque il momento di una nuova relazione per lo stilista?

Beautiful: tra Thomas e Hope c’era un accordo scritto

Intanto soffermiamoci sui pochi spoiler a disposizione per l’immediato futuro, che segnalano che Hope sarà sorpresa quando Thomas avanzerà una richiesta, esprimendo una volontà ormai matura: Douglas dovrà tornare a vivere con lui.

Improbabile che Thomas metta in discussione il ruolo di madre di Hope, acquisito anche da un punto di vista legale tramite i documenti che la ragazza gli fece firmare: ricordate la sera in cui poi credette Thomas morto in una vasca di acido? Si tratta di un accordo scritto di adozione che il ragazzo non contestò, considerando la sorellastra mamma ormai a tutti gli effetti di Douglas.

Beautiful, trame americane: la custodia di Douglas viene rimessa in discussione?

In seguito, partendo dalla fallimentare cerimonia di nozze con Zoe Buckingham, Douglas è andato a vivere con Hope e Liam (non solo suo patrigno, ma anche cugino della defunta mamma Caroline) e la situazione per due anni è rimasta la stessa. Thomas è riuscito comunque a ricucirsi uno spazio nella vita del figlio, ma Hope è il genitore con cui Douglas vive la maggior parte del tempo.

La questione, dunque, verrà rimessa in discussione, o almeno Thomas ne esprimerà il desiderio: ne partirà una trama incentrata sulla custodia del bambino? Di sicuro ci sarebbero premesse per alimentare nuove tensioni nella famiglia allargata di Ridge Forrester. In alcune occasioni, nei passati mesi, Taylor e Steffy avevano manifestato insofferenza di fronte al fatto che Thomas dovesse costantemente rispondere alla volontà di Hope per quanto riguardasse suo figlio. Una di queste situazioni fu quando, per impedire che Douglas raccontasse di aver visto Deacon e Brooke baciarsi, venne chiesto a Thomas di riportare Douglas a casa, portandolo via da un momento familiare con i parenti del padre.

Tra l’altro, dalla vicenda della vasca dell’acido, la questione non è mai stata abbandonata sui social dai fan di Thomas, che usano tuttora il tag #freeDouglas, patrocinando i diritti del ragazzo su suo figlio. Che gli autori abbiano deciso di affrontare la situazione per una nuova vicenda che non sia la solita figura di triangolo amoroso per Thomas, Hope e Liam?