Beautiful cast: Douglas e Kelly avranno nuovi volti, ecco quali | Anticipazioni americane

Beautiful, puntate americane: Django Ferri sarà il nuovo Douglas Forrester

Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful, andrà a delinearsi una possibile nuova linea narrativa nella quale Thomas Forrester sentirà sia arrivato il momento di reclamare un ruolo preminente di genitore di suo figlio Douglas.

Insomma, sarà intenzione di Thomas fare in modo che il bambino torni a vivere principalmente con lui, dopo il paio di anni trascorsi in un ruolo secondario rispetto a Liam e Hope Spencer (con i quali ha vissuto dal giorno della fallimentare cerimonia nuziale del padre con Zoe Buckingham).

La giovane Logan, comunque, condivide legalmente la custodia di Douglas con Thomas, con il beneplacito di quest’ultimo. Come reagirà la coppia di fronte alla volontà dello stilista? Lo asseconderanno o faranno resistenza? Se Thomas potrà contare sul supporto della sua famiglia, Deacon Sharpe rassicurerà invece sua figlia Hope sull’epilogo della questione.

Beautiful, episodi Stati Uniti: Remington Blaire Evans sarà la nuova Kelly Spencer

Dato che la custodia di Douglas tornerà ad essere centrale, il bambino rientrerà sulla scena a mesi di distanza dall’ultima volta e avrà un volto diverso: in passato, infatti, vi avevamo accennato ai nuovi impegni lavorativi del suo interprete Henry Joseph Samiri, che lo avevano portato a trasferirsi in Canada. Evidentemente non è stato possibile riavere il giovanissimo attore sul set e, per questo, si è optato per un recast: ad interpretare il figlio di Thomas sarà ora Django Ferri e la prossimità dell’età del “nuovo” Douglas con il precedente fa capire che, in questo caso, non ci sarà la tipica crescita affrettata da soap opera.

Non è stato, questo, l’unico cambiamento nelle file “junior” del cast: nei più recenti episodi andati in onda negli Stati Uniti, Remington Blaire Evans ha debuttato nel ruolo di Kelly Spencer, sostituendo Sophia Paras Mckinlay che per poche puntate ne aveva vestito i panni la scorsa primavera (a sua volta era subentrata alle gemelle Colette e Avalon Gray). In America tornerà in video anche Beth Spencer, che potrà contare ancora una volta sul volto di River Davidson, che già aveva interpretato la figlia di Liam e Hope Spencer nelle scene natalizie di fine 2021.

Tornando a Douglas, noi italiani (in ritardo di un anno e più rispetto alle puntate americane) vedremo nel prossimo futuro ancora un ciclo di episodi con il “vecchio” attore Henry Joseph Samiri: accadrà quando il bambino avrà a che fare con il bacio tra Brooke e Deacon.